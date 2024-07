Geral Trecho onde Dunga e a esposa capotaram carro no Paraná é conhecido pelo risco de acidentes, diz a Polícia Rodoviária Federal

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Carro capotou na BR-116, em Campina Grande do Sul (PR). (Foto: Reprodução/PRF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O trecho da BR-116 em que o ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga, e a esposa dele, Evanir Miller da Silva Verri, capotaram o carro, é conhecido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelo risco de acidentes. O caso aconteceu no quilômetro 39, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), no último sábado (13).

Segundo a PRF, o casal teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Angelina Caron. Ambos receberam alta hospitalar na manhã desse domingo (14). A alta de Dunga e Evanir foi confirmada pelo Hospital Angelina Caron.

Ainda de acordo coma polícia, Dunga dirigia o veículo e perdeu o controle. Chovia na hora do capotamento.

Um vídeo feito pela PRF mostra que o carro do ex-treinador ficou destruído. Ele e a esposa tinham saído de São Paulo e seguiam para Curitiba, de acordo com o porta-voz da PRF no Paraná, André Filgueira.

Após o acidente, os policiais fizeram teste de bafômetro nas vítimas e o resultado foi negativo.

Curvas perigosas

O superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira, explicou que o km 39 da BR-116 é perigoso por ter muitas curvas. O local, nas imediações da Represa do Capivari, tem muitas curvas.

Até maio deste ano, o km 39 registrou oito acidentes. Foram 12 vítimas no total, com uma morte e 11 pessoas feridas. Dessas, oito tiveram ferimentos leves e três ficaram em estado grave.

Em um dos casos, em fevereiro, uma policial rodoviária federal ficou ferida após ser atropelada por um carro enquanto atendia uma ocorrência.

Durante o atendimento, um veículo saiu da pista e acabou atingindo a agente e outras duas pessoas

Para o superintendente da PRF, o risco de acidentes no local, que já é grande pela caraterística do trecho, aumenta em muitos casos pela imprudência dos motoristas.

“O trecho é bastante sinuoso, mas muitos condutores não respeitam o limite de velocidade no local, que é 80 km/h para veículos leves e 60 km/h para os pesados. Com chuva e pista molhada, o risco de perda de controle nas curvas e de um eventual capotamento aumenta, porque o canteiro central é, na verdade, um barranco”, disse. As informações são do portal de notícias G1.

