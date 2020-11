Bolsonaro fez a afirmação ao ser questionado sobre notícias de que testes armazenados e sem uso estão próximos de perder a validade. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo. De acordo com a reportagem, 6,86 milhões de testes do tipo RT-PCR armazenados em São Paulo podem perder a validade até janeiro de 2021. O estoque, conforme o jornal, é mantido pelo Ministério da Saúde, não por Estados e municípios.

Em nota divulgada no domingo (22), o Ministério da Saúde confirmou a existência de testes com data de validade próxima, mas não informou a quantidade de kits e não confirmou o número divulgado pelo O Estado de S. Paulo”.

O ministério informou ainda que nenhum teste perdeu a validade até o momento; que aguarda estudos sobre a viabilidade de estender o prazo de validade de testes comprados; e que os testes são distribuídos de acordo com a demanda dos Estados.

Já o Conselho Nacional de Secretários de Saúde declarou que alertou o governo federal diversas vezes sobre a falta de materiais para processar as amostras do teste PCR.

A comissão do Congresso que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia deve cobrar nesta semana explicações do governo federal sobre a existência desse estoque prestes a vencer.