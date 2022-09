Economia Bolsonaro diz que o Brasil segue negociação com a Rússia para compra de diesel

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Em julho, Bolsonaro havia afirmado que um acordo sobre o tema estava "quase certo". (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou que continuam as conversas com a Rússia para o fornecimento de óleo diesel russo ao Brasil, como parte dos esforços do governo para reduzir o preço dos combustíveis no País.

Em julho, o presidente havia afirmado que um acordo sobre o tema estava “quase certo” e, na ocasião, manifestou a expectativa de que as primeiras cargas chegassem ao Brasil em dois meses – o que acabou não acontecendo. Antes disso, ele já havia mencionado a possibilidade no final de junho após telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin.

“Estamos negociando com Putin o fornecimento de diesel mais barato”, disse Bolsonaro na terça-feira (13) em entrevista ao Programa do Ratinho, do SBT.

Ele acrescentou que as negociações ganharam corpo a partir das trocas no comando da Petrobras e do Ministério das Minas e Energia. Disse também que a iniciativa, se concretizada, poderá resultar na redução dos preços de gêneros alimentícios pela redução do custo do frete.

A Rússia está sob sanções internacionais desde a invasão a Ucrânia, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia – o bloco costumava ser o principal consumidor de gás e petróleo do país, mas cortou boa parte das compras.

Ao contrário dos europeus e norte-americanos, e mesmo com a pressão desses países, o governo brasileiro continua negociando com os russos. O governo já acertou a garantia de fornecimento de fertilizantes vindos da Rússia apesar da guerra.

Questionado na entrevista, Bolsonaro também afirmou que ainda há possibilidade de o Congresso Nacional votar uma reforma tributária ainda neste ano.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia afirmado no mês passado que, caso Bolsonaro vença as eleições de outubro, é possível que o Congresso aprove as reformas tributária e administrativa ainda neste ano.

Campanha

Em agenda eleitoral nesta quarta (14), Bolsonaro foi questionado se iria mudar a estratégia da campanha na reta final da disputa. Ele respondeu que o povo “sabe” o que ele está fazendo e complementou citando reduções recentes no preço da gasolina.

Ele ainda criticou o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem responsabilizou pelas quedas nos preços dos combustíveis no País não serem ainda maiores.

“Que estratégia? O pessoal sabe o que eu tô fazendo. O povo sabe o que eu tô fazendo. Repito pra vocês: gasolina já é uma das mais baratas do mundo. Só não é mais barata ainda porque, apesar de sermos autossuficientes em petróleo, o Lula começou a fazer três refinarias, roubou R$ 100 bilhões e não concluiu nenhuma. Somos obrigados a importar diesel e parte da gasolina”, afirmou.

