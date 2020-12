Geral Bolsonaro diz que perpetuar alguns benefícios é caminho para o insucesso

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que é necessário ter "coragem" para tomar decisões. (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (1°) que “alguns querem perpetuar benefícios” concedidos pelo governo durante a pandemia de Covid-19, e que isso será caminho para o “insucesso”. Em discurso durante visita a obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, o presidente também disse que é necessário ter “coragem” para tomar decisões.

“Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por ocasião da pandemia”, disse Bolsonaro, se dirigindo a uma plateia de convidados onde também estava o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. “Alguns querem perpetuar tais benefícios, ninguém vive desta forma, é o caminho certo para o insucesso”.

O governo tem travado discussões junto a líderes no Congresso nos últimos meses para dar continuidade ao pagamento do auxílio emergencial, que termina neste mês. Uma das medidas envolve a criação do Renda Cidadã, que substituiria o Bolsa Família. Até agora não foi encontrada uma solução que respeite o teto de gastos.

“Temos internamente nossos problemas”, complementou Bolsonaro em seu discurso. “Temos que ter coragem de tomar decisões. Pior que uma decisão até mesmo mal tomada é uma indecisão”.

Se dirigindo ao presidente paraguaio, Bolsonaro elogiou sua busca por “liberdade e democracia” no país vizinho e defendeu que os líderes precisam trabalhar pelo seu povo.

Há uma semana, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro não descartou uma nova prorrogação do auxílio emergencial.

Aprovada pelo Congresso em março, a renda emergencial de 600 reais mensais aos chamados vulneráveis durante a crise do coronavírus foi paga pelo governo federal por três meses.

Depois, em setembro, o governo editou uma medida provisória que prorroga o auxílio até dezembro deste ano, mas em parcelas no valor de 300 reais.

Publicamente, o presidente sempre tem chamado a atenção para o impacto da ajuda nas contas públicas brasileiras e alertado que um dia esse suporte vai ter fim.

Conta de luz

Bolsonaro disse em uma rede social nesta terça-feira, ao ser indagado por um internauta sobre o aumento na conta de luz, que se nada for feito pelo governo, o Brasil poderá enfrentar um apagão por causa da falta de chuvas.

“As represas estão em níveis baixíssimos. Se nada fizermos, poderemos ter apagões”, respondeu Bolsonaro no Facebook a um usuário que lhe agradeceu ironicamente pelo aumento na conta de luz em dezembro.

“O período de chuvas, que deveria começar em outubro, ainda não veio. Iniciamos também campanha contra o desperdício”, acrescentou o presidente.

Na segunda-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a reativação do sistema de bandeiras tarifárias nas contas de luz a partir de dezembro, estabelecendo para o mês que vem a bandeira vermelha patamar 2. As informações são do jornal Valor Econômico e da agência de notícias Reuters.

