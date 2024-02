Política Bolsonaro e generais calados, presidente do Partido Liberal e o ex-ministro da Justiça falando: saiba como foram os 23 depoimentos simultâneos à Polícia Federal

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Bolsonaro ficou menos de meia hora na sede da PF. Foto: Agência Senado/Edilson Rodrigues Bolsonaro ficou menos de meia hora na sede da PF. (Foto: Agência Senado/Edilson Rodrigues) Foto: Agência Senado/Edilson Rodrigues

Em depoimento à Polícia Federal (PF) na quinta-feira (22), o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em silêncio diante dos investigadores, enquanto o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres responderam às perguntas.

Todos são investigados por tentativa de golpe de Estado. Eles prestaram depoimento na sede da PF, em Brasília.

A informação de que o ex-presidente ficou em silêncio foi divulgada pelo advogado Fabio Wajngarten. Bolsonaro ficou menos de meia hora na sede da PF. Em entrevista, Wajngarten disse que o ex-presidente “nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista”.

“Esse silêncio [no depoimento] quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais está sendo imputada ao presidente a prática de certos delitos”, afirmou o advogado.

Wajngarten disse que a falta de acesso à delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e a mídias obtidas em celulares apreendidos de investigados “impedem que a defesa tenha um mínimo de conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado ao depoimento”.

Em nota, a defesa do ex-presidente disse ainda que Bolsonaro não abre mão de prestar depoimento, o que fará assim que “seja garantido o acesso” solicitado.

“Não sendo demais lembrar que jamais se furtou ao comparecimento perante a autoridade policial quando intimado”, diz o comunicado.

Os advogados de Bolsonaro pediram duas vezes acesso aos autos depois que foi deflagrada a operação Tempus Veritatis, em 8 de fevereiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes liberou o acesso aos mandados no segundo pedido.

Os advogados do ex-presidente pediram, então, acesso às mídias digitais, como telefones, computadores e a delação do ex-ajudante ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, mas o magistrado não autorizou.

Valdemar e Torres

A defesa de Valdemar Costa Neto também divulgou uma nota em que confirmou a conversa com os investigadores.

“Respondeu todas as perguntas que lhe foram feitas. A defesa não fará qualquer comentário sobre as investigações”, diz um dos trechos do comunicado.

No caso do ex-ministro da Defesa, o advogado informou que ele respondeu a todas as perguntas formuladas com “serenidade”.

“Anderson Torres esclareceu todas as dúvidas em relação aos fatos investigados e reafirma sua disposição para cooperar com as investigações. O ex-ministro acredita na Justiça e confia nas instituições brasileiras”, diz documento enviado pela defesa.

De acordo com as apurações da PF, um grupo, do qual fazia parte o presidente Jair Bolsonaro, militares e políticos, se articulou para deslegitimar as instituições com informações falsas e reverter o resultado das eleições de 2022, impedindo a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Outros investigados

Também ficaram calados no depoimento os seguintes investigados:

Augusto Heleno (general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional)

Mario Fernandes (ex-ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência)

Almir Garnier (ex-comandante geral da Marinha)

Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa)

Braga Netto (ex-ministro e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro)

Ronald Ferreira Junior (oficial do Exército)

Além de Torres e de Valdemar, decidiram falar no depoimento:

Tercio Arnaud (ex-assessor de Bolsonaro)

Bernardo Romão Correia Neto (coronel do Exército)

Cleverson Ney Magalhães (coronel do Exército)

Também foram marcados depoimentos em outras regiões do País, além de Brasília:

Rio de Janeiro: Hélio Ferreira Lima, ⁠Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, ⁠Ailton Gonçalves Moraes de Barros e ⁠Rafael Martins Oliveira;

São Paulo: Amauri Feres Saad e ⁠José Eduardo de Oliveira;

Paraná: Filipe Garcia Martins;

Minas Gerais: Éder Balbino;

Mato Grosso do Sul: Laércio Virgílio;

Espírito Santo: Ângelo Martins Denicoli;

Ceará: Estevam Theophilo.

2024-02-23