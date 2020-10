Brasil Bolsonaro se reúne com senadores e comemora a liberação de emendas

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

"Parabéns a você por ter conseguido duas emendas", disse o presidente ao líder do MDB. (Foto: Alan Santos/PR)

Em nova fase da articulação política do governo, o presidente Jair Bolsonaro celebrou a liberação de verbas para integrantes do centrão e prometeu entregar pessoalmente obras nas regiões de líderes de partidos como PP, MDB e DEM.

Os recursos têm origem em emendas parlamentares. Durante almoço com senadores no Palácio do Planalto, que devem se tornar cada vez mais frequentes, Bolsonaro tornou explícitas as alianças.

“Vamos estar juntos se deus quiser no início dessas obras, que começarão brevemente. Um parabéns a você (Braga) por ter conseguido duas emendas, né? A de bancada e a de comissão”, disse Bolsonaro ao lado do líder do MDB, senador Eduardo Braga (AM).

Após a reunião foi anunciado que Braga será o relator da indicação de Kassio Marques ao Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha foi comunicada a parlamentares pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Simone Tebet (MDB-MS), na manhã dessa sexta-feira (9).

Ex-ministro do governo Dilma Rousseff, Braga reforçou a sua demanda para viabilizar o novo trecho da BR-319, via de ligação entre os Estados do Amazonas e Rondônia. Segundo Bolsonaro, a obra é “uma das mais importantes que o pessoal do Amazonas precisa”.

Entre os participantes do encontro, além do grupo de senadores, estavam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e ministros do governo como Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política, e Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, que foi indicado para assumir uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) — o seu nome passará pela avaliação do Senado em sabatina marcada para o dia 20 de outubro.

Em outra gravação, ao lado do senadores Elmano Ferrer (PP-PI) e Ciro Nogueira (PP-PI), Bolsonaro afirmou que “em grande parte” as emendas vêm dos parlamentares e que os recursos estão em “boas mãos”, ao mencionar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Entre as demandas dos parlamentares do Piauí estão a duplicação da BR-316 e obras na BR-343.

“Em grande parte essas emendas vêm de vocês, as de bancada e as de comissão, sem as quais não poderíamos realmente anunciar qualquer obra (…) Vamos estar lá brevemente para inaugurar essas obras”, afirmou o presidente.

O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), disse que recebeu “solidariedade e o apoio” de Bolsonaro para destinar recursos ao seu Estado para obras da BR-235, através de emendas parlamentares, no orçamento de 2021. “Com muito orgulho, posso dizer que estamos a partir de agora oficialmente na luta pela 235 contando com o apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro.

Pelo Twitter, o líder do DEM no Senado, Rodrigo Pacheco (MG), afirmou que o encontro com Bolsonaro serviu para tratar das pautas prioritárias que deverão ser analisadas até o final do ano. Os participantes, no entanto, evitaram comentar o que exatamente foi abordado.

“O almoço faz parte de uma aproximação do presidente com os senadores. Conversa descontraída. Gravações de vídeos sobre obras que o governo está executando nos estados, solicitação de apoio para as campanhas de segundo turno… Em nenhum momento se falou de emendas”, disse o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE).

