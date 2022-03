Política Bolsonaro voltou a dizer que não pode interferir na Petrobras

17 de março de 2022

Segundo o presidente, redução dos impostos sobre os combustíveis não chegaram às bombas. (Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias)

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a dizer nesta quinta-feira (17), que não pode interferir na Petrobras. “Não posso nem vou interferir na Petrobras. No governo do PT, muita coisa errada foi feita na Petrobras”, afirmou o presidente durante o lançamento do Programa Renda e Oportunidade, ao classificar de “malfeito” o que chamou de interferência dos governos petistas na política da estatal.

Segundo Bolsonaro, os efeitos da redução dos impostos sobre os combustíveis ainda não chegaram às bombas. “Na ponta da linha, não baixou os R$ 0,32”, acusou o presidente.

Durante o discurso, Bolsonaro exaltou as recentes medidas tomadas pelo governo, principalmente a redução do IOF e do IPI. Em relação ao IPI, o presidente voltou a dizer que a redução das alíquotas será ampliada.

O presidente da República também disse que a reunião ministerial desta quinta “poderia ter sido gravada, dadas as coisas fantásticas que tratamos”.

Bolsonaro também exaltou o acordo firmado hoje com a Prefeitura de São Paulo referente ao Campo de Marte: as duas partes concordaram com a concessão definitiva da área à União, incluindo o aeroporto, em troca do cancelamento de uma dívida paulistana de R$ 25 bilhões. “São Paulo vai ganhar”, disse.

Ele também disse que defende o seguro defeso, mas que o programa “não pode ser uma farra”. A Polícia Federal foi parabenizada por Bolsonaro. Nesta quinta-feira, uma operação da PF atingiu grupos criminosos que realizada fraudes no programa.

Saldo do FGTS

Com a decisão do governo de liberar nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até R$ 1 mil, muitos trabalhadores com carteira assinada então consultando os valores que possuem na conta para ver quanto será possível embolsar.

Há diversas formas para realizar a consulta, sendo as mais rápidas através do celular, mas também é possível solicitar o envio de extrato por correspondência. Nesse caso, o solicitante deve fazer esse pedido no site da Caixa, em qualquer agência do banco ou pelo telefone 0800 726 01 01.

Já pelos meios digitais, há mais de uma opção. O saldo do FGTS pode ser consultado através dos aplicativos para celulares Android ou iOs/Apple, ou pelo site da Caixa. Nos endereços eletrônicos do banco, será necessário ter em mãos o número do PIS/Pasep, disponível na Carteira de Trabalho.

Também existe a opção de consulta do saldo via SMS, que é o serviço de mensagens de texto do celular e deve ser solicitado também no site da Caixa.

Rodada de saques – O dinheiro do FGTS é liberado apenas em certas circunstâncias, como demissão sem justa causa, entrada em imóvel próprio, alguns casos de doenças graves, aposentadoria, entre outros. Mas, como o governo está implementando medidas para injetar recursos na economia antes das eleições, será possível retirar uma quantia do fundo.

Além desta medida, o governo também anunciou a antecipação do 13º para os segurados do INSS, que deve injetar R$ 56 bilhões na economia (R$ 28 bilhões em abril e R$ 28 bilhões em maio).

