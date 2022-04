Inter Botafogo apresenta proposta de empréstimo por zagueiro Victor Cuesta

Por Leonardo Moll * | 5 de abril de 2022

Zagueiro argentino pode deixar o Inter Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Victor Cuesta pode estar de saída do Inter. O zagueiro recebeu na última segunda-feira (04) uma oferta do Botafogo e pode deixar o colorado para a sequência da temporada. A proposta é de empréstimo até o fim desta temporada, com os salários divididos entre as duas equipes.

Contudo, existe um impasse na negociação. O colorado, além de desejar que o alvi-negro carioca pague o salário do atleta de maneira integral, também deseja uma compensação pelo empréstimo. Os clubes seguem conversando para chegar em um acordo.

O zagueiro argentino, que foi reserva no último Grenal (vencido pelo Inter), vem perdendo espaço na equipe de Alexander Medina. o camisa 15 ainda ficou marcado por falhar em um dos gols, que culminaram na derrota colorada diante do maior rival, no clássico 436.

Jogando em Porto Alegre desde 2017, quando reforçou o Inter para a disputa da Serie B daquele ano, Cuesta soma um total de 270 partidas com a camisa colorada, com dez gols marcados. Ele tem contrato no Beira-Rio até o fim de 2023.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

