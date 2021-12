Esporte Brasil bate a Croácia no Mundial de Handebol com show de Babi e Bruninha decisiva

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Brasil festeja vitória na estreia do Mundial de Handebol. (Foto: Reprodução)

O primeiro passo foi dado à perfeição. Em sua estreia no Mundial feminino de Handebol, o Brasil dominou a Croácia e garantiu a vitória em Castellón, na Espanha. Com 30 a 25, a seleção se manteve na dianteira durante toda a partida, com uma atuação quase perfeita principalmente no ataque.

No Mundial, três avançam em cada chave à próxima fase. O triunfo, então, deixa a classificação brasileira encaminhada. A seleção volta à quadra neste sábado (4), contra o Japão, às 16h30. Se vencer, a equipe do técnico Cristiano Rocha garante a vaga.

O destaque brasileiro ficou por conta do ataque. A seleção manteve um aproveitamento superior a 70% nos arremessos – foram 30 gols em 43 tentativas. Bruninha, com sete, foi a principal artilheira. Larissa e Ana Paula, com quatro; Tamires, Adriana, Gulia e Patrícia, com três; Samara, com dois; e Jéssica marcaram os outros gols do Brasil.

Quem também brilhou foi Babi. Quando as croatas conseguiam superar a dura marcação brasileira, a goleira se multiplicava sob as traves. Uma das veteranas do time, mostrou segurança diante das rivais na estreia.

Brasil domina

Foi um início intenso. Com marcação pesada dos dois lados, foi Babi quem apareceu bem primeiro, com uma defesaça em jogada croata. No contra-ataque, o Brasil abriu o placar com Patricia Matieli. Naquele começo, o Brasil conseguiu se manter à frente, ainda que as rivais não permitissem que a seleção abrissem uma vantagem maior que dois gols. Na metade do primeiro tempo, porém, o time do técnico Cristiano Rocha conseguiu abrir 7 a 4 no placar por um breve momento.

O Brasil, no entanto, conseguia se impor. Com o placar em 12 a 9, as croatas pediram tempo. Nada que mudasse o decorrer da etapa. Com muita eficiência no ataque, a seleção fechou o tempo inicial com 18 a 12 na conta. Um começo e tanto.

Na volta à quadra, a seleção manteve o ímpeto. Logo, abriu 21 a 14. Quando a Croácia conseguia espaço em meio à marcação brasileira, brilhava a estrela de Babi. A goleira, em dia inspirado, brilhava com defesas difíceis, impedindo que as rivais encostassem no placar. Lá na frente, com um aproveitamento de mais de 70% dos arremessos, o ataque mantinha uma vantagem confortável no placar.

Com 26 a 17 na conta, o Brasil se manteve no comando da partida. Por um momento, a eficiência no ataque caiu, e a Croácia conseguiu diminuir a diferença para 27 a 21, a pouco menos de dez minutos para o fim. O técnico Cristiano Rocha, então, pediu tempo para tentar acertar os passos na reta final.

A Croácia cresceu no fim e passou a causar um perigo maior à defesa brasileira. A menos de cinco minutos, a vantagem caiu para apenas cinco gols de diferença. Nada, porém, que ameaçasse a vitória do Brasil. No fim, 30 a 25 e triunfo na estreia.

