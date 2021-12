Esporte Atlético-MG aplica virada no Bahia e é campeão brasileiro

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Hulk marcou o primeiro gol do Atlético-MG sobre o Bahia em Salvador. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O Atlético-MG é campeão brasileiro! Depois de 50 anos, o Galo chegou ao título nacional nesta quinta-feira (2), ao bater o Bahia de virada na Arena Fonte Nova por 3 a 2. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Tricolor chegou a abrir 2 a 0 na segunda etapa, gols de Luiz Otávio e Gilberto, mas viu o time mineiro virar em seis minutos: Hulk fez de pênalti e Keno deixou mais dois golaços.

Primeiro tempo

Nos primeiros minutos de jogo, o Atlético-MG comandou as ações e chegou com perigo por duas vezes. O Bahia, diferente das últimas duas partidas, teve uma postura mais reativa no começo, mas, com o passar do tempo, foi conseguindo avançar ao ataque. No entanto, a chance mais clara foi mesmo do Galo, no fim da primeira etapa. Matheus Bahia tentou cortar de cabeça, mas errou o tempo de bola. Então, Nacho recebeu na direita, invadiu a área e finalizou forte para grande defesa de Danilo Fernandes.

Segundo tempo

As equipes voltaram do intervalo sem substituições, mas as posturas mudaram. Enquanto o Atlético-MG parecia conformado com o empate, o Bahia voltou decidido a adiar o título do Galo e Tricolor conseguiu abrir 2 a 0 em cinco minutos. Luiz Otávio fez de cabeça e Gilberto marcou o segundo. Em seguida, no entanto, o Galo voltou para a partida após pênalti cometido por Luiz Otávio em Eduardo Sasha. Hulk cobrou e diminuiu. Dois minutos depois, Keno acertou lindo chute e deixou tudo igual; o próprio Keno, em contra-ataque do Galo, acertou outra bela finalização e virou o placar, garantindo a festa dos mineiros na Fonte Nova.

Teve torcida infiltrada

Desde a manhã desta quinta-feira, torcedores do Atlético-MG marcavam presença nas bilheterias da Arena Fonte Nova. Durante a partida, foi possível ver diversos atleticanos vestindo camisas neutras nas arquibancadas; na hora dos gols, no entanto, não houve disfarce. Muitos torcedores comemoraram, sem constrangimento, o título do Galo.

Como fica a tabela

Com a vitória, o Atlético-MG chega aos 81 pontos e não corre mais risco de ser alcançado pelo vice-líder Flamengo, que tem 11 pontos a menos e apenas três jogos a disputar. O Bahia, por outro lado, segue amargando a zona de rebaixamento: é o 17º, com 40 pontos.

