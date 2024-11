Seleção Brasil empata com o Uruguai e termina o ano em 5º nas Eliminatórias

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Seleção sai atrás no placar após gol de Valverde, mas Gerson marca e evita derrota em Salvador. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil empatou com o Uruguai em 1 a 1 na noite dessa terça-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, em Salvador (BA). Valverde abriu o placar para os visitantes no início do segundo tempo, e Gerson igualou o marcador para a Canarinho. Com o resultado, a Seleção Brasileira, comandada por Dorival Júnior, termina o ano na 5ª colocação, com 18 pontos, um a menos que a Colômbia, próxima adversária, em março de 2025.

Primeiro tempo

Os primeiros 47 minutos de jogo foram bem movimentados. O Brasil teve mais controle do jogo na maioria do tempo, mas quem chegou com mais perigo no começo da partida foi o Uruguai. Entre os 20 e 23 minutos, a Celeste chegou com perigo três vezes.

A Seleção Brasileira, por sua vez, não conseguia transformar a posse de bola em chances. Raphinha levou perigo em finalização de fora da área, aos 34 minutos, mas Valverde respondeu aos 38 minutos. Aos 46 minutos, o Brasil teve a melhor chance, em cabeçada de Igor Jesus, após cobrança de escanteio. Rochet fez a defesa no meio do gol.

Segundo tempo

No primeiro minuto da segunda etapa, Savinho arrancou depois de uma roubada de bola no meio-campo, levou para a entrada da área e finalizou, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos nove minutos, os uruguaios abriram o placar com Valverde. O jogador do Real Madrid recebeu de Maxi Araújo, driblou Bruno Guimarães e bateu colocado para estufar o gol brasileiro.

Logo em seguida, Dorival decidiu mexer e colocou o time para frente: Igor Jesus saiu para a entrada de Luiz Henrique e Abner deu lugar a Martinelli. Três minutos depois, veio o empate, com direito a golaço.

Raphinha cruzou bola para a área, Saracchi cortou e a bola sobrou para Gerson chutar de fora da área e deixar tudo igual em Salvador.

Com o gol, a Canarinho começou a gostar mais do jogo e retomou às rédeas da partida. O Uruguai diminuiu o ritmo e o Brasil recuperou o fôlego com a entrada de Estêvão no lugar de Savinho. Apesar de finalizações em massa, os uruguaios seguraram o resultado frustrante.

Ficha técnica

– Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner (Gabriel Martinelli), Bruno Guimarães (André), Gerson (Lucas Paquetá), Raphinha, Savinho (Estêvão), Igor Jesus (Luiz Henrique) e Vini Jr. Técnico: Dorival Júnior.

– Uruguai: Rochet, Varela, José Giménez, Mathías Olivera, Saracchi, Ugarte, Bentancur, Valverde, Maxi Araújo (Cristian Olivera), Pellistri (Puma Rodríguez) e Darwin Núñez (Aguirre). Técnico: Marcelo Bielsa.

– Arbitragem: Trio chileno composto por Piero Maza, auxiliado por Claudio Urrutia e José Retamal. VAR: Juan Lara (Chile).

