Esporte Brasil goleia a Tailândia e avança em primeiro na Copa do Mundo de Futsal

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Seleção Brasileira de Futsal encerrou a fase de grupos do Mundial com 100% de aproveitamento. (Foto: Leto Ribas/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira de Futsal encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Nessa sexta-feira (20), a equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier venceu a Tailândia por 9 a 1, fechando a primeira etapa da competição como líder do Grupo B. Os gols foram de Marcel (3), Felipe Valério, Pito (2), Marlon, Rafa e Ferrão.

Foram três vitórias em três jogos, além de 27 gols feitos e apenas 2 sofridos. O Brasil volta à quadra na próxima terça-feira (24), às 9h30min (horário de Brasília), em Bukhara, no Uzbequistão, pelas oitavas de final. O adversário ainda não foi definido.

O jogo

A partida começou com o Brasil pressionando. Apesar da superioridade brasileira no número de ataques, o goleiro Willian foi crucial para que a equipe não sofresse nenhum gol. Com seis minutos jogados, a Seleção Brasileira abriu o placar com Marcel, que recebeu o passe de Neguinho. O segundo gol veio com Felipe Valério, que aproveitou uma bola escorada pelo pivô Rafa.

No fim da primeira etapa do jogo, o camisa 11 tailandês, Muhammad Osamanmusa, diminuiu a vantagem brasileira. Mas a equipe comandada por Marquinhos Xavier correu atrás e, faltando 30 segundos para o fim, Marcel balançou a rede novamente.

No segundo tempo, a Seleção Brasileira só ampliou o placar, mostrando sua ofensividade e sua defesa compacta. Pito (2), Marlon, Rafa, Marcel e Ferrão contribuíram para a vitória por 9 a 1.

Desempenho

O técnico Marquinhos Xavier analisou o desempenho do Brasil na fase de grupos.

“Foi uma primeira fase bem feita. Trabalhamos muito para chegarmos aqui bem preparados. É um esporte difícil, de muita imprevisibilidade, e às vezes você faz tudo certo e às vezes não acontece também”, disse.

“O Brasil tem um nível de cobrança muito grande, um nível de pressão em função das cinco estrelas que a gente tem, e sabemos que é sempre muito pouco vencer uma primeira fase. Por isso, precisamos olhar para o trabalho, olhar para dentro, ter confiança, ter alegria e jogar”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-goleia-a-tailandia-e-avanca-em-primeiro-na-copa-do-mundo-de-futsal/

Brasil goleia a Tailândia e avança em primeiro na Copa do Mundo de Futsal

2024-09-20