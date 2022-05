Esporte Brasil tem o menor número de jogadores com gols nas principais ligas europeias desde 2000 e 2001

24 de maio de 2022

Vinícius Júnior é o brasileiro com mais gols na elite europeia em 2021/2022. Foto: Reprodução/Twitter Vinícius Júnior é o brasileiro com mais gols na elite europeia em 2021/2022. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Brasil segue tendo jogadores de expressão nos maiores clubes da Europa, tanto os mais experientes quanto os mais jovens. Na temporada 2021/2022, no entanto, ficou registrada uma marca negativa, já que foi o menor número de brasileiros com gols por clubes de primeira divisão das principais ligas do continente desde 2000/2001, ou seja, o pior retrospecto em 21 anos nesse quesito.

Na atual temporada, que ainda aguarda dois jogos para ser finalizada (finais da Conference League e da Champions League), 65 jogadores nascidos no Brasil marcaram pelo menos um gol atuando pelos times das principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). O número é bem abaixo da média do século, que é de 79 brasileiros por temporada balançando a rede na elite europeia.

Um número tão baixo quanto esse foi registrado pela última vez na temporada 2000/2001, quando apenas 60 jogadores do país anotaram tentos por clubes alemães, espanhóis, franceses, ingleses e italianos. Naquela oportunidade, Rivaldo foi o brasileiro com mais gols, marcando 36 quando atuava pelo Barcelona. Ronaldo, em meio aos seus problemas no joelho, não balançou a rede em 00/01.

Dos fatores que explicam o baixo número naquela temporada, um deles é a falta de brasileiros com gols na Inglaterra (apenas dois) e o outro é um número incomum para época: o de brasileiros com gols na Alemanha (13), já que lá a média era de mais de 21 entre 2001 e 2011. Somente aí o desfalque já é considerável para o país. A Itália, por exemplo, era o país com mais brasileiros com gols (19).

Em 2007/2008, o número de jogadores nascidos no Brasil com tentos na elite europeu foi maior do século até aqui. Ao todo 97 atletas brasileiros deixaram suas marcas por clubes das principais ligas do continente. Naquela temporada o principal artilheiro foi Luis Fabiano, que balançou a rede 33 vezes atuando pelo Sevilla, da Espanha.

Mas os tempos mudaram muito. Nesta temporada 2021/2022, o brasileiro com mais gols é Vinícius Júnior, com 21 tentos anotados. O jogador do Real Madrid, que é de julho de 2000, tinha acabado de nascer quando a temporada 2000/2001 começou. De lá para cá houve uma revolução nos redutos brasileiros em território europeu.

O país que atualmente mais abriga jogadores brasileiros com gols é a Inglaterra. Em 2021/2022 foram 21, três a menos do que o recorde em 2020/2021, ou seja, mais de 20 anos depois, a Premier League (que chegou a ter somente dois brasileiros com gols) passou a ser um “berço” para a artilharia tupiniquim, deixando outros centros tradicionais para trás, como a Alemanha, a Espanha e a Itália.

Para se ter noção, apenas três brasileiros marcaram gols por clubes da Bundesliga em 2021/2022. Foram eles o lateral-esquerdo Iago, do Augsburg (2 gols), o zagueiro Tuta, do Eintracht Frankfurt (4 gols) e o atacante Paulinho, do Bayer Leverkusen (4 gols). A influência da liga alemã é, talvez, o principal fator para o número baixo de atletas nascidos no Brasil que balançaram a rede na Europa na temporada.

