Geral Brasil tem recordes de temperaturas mínimas

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Nesta sexta-feira (15) o amanhecer frio e gelado registrou novos recordes de temperaturas sobre grande parte do Sul do Brasil. (Foto: Arquivo/PMPA)

A massa de ar frio de origem polar que veio com a passagem da frente fria se espalhou sobre o centro-sul do Brasil, várias capitais ainda devem registrar novos recordes de frio para o ano de 2022. Os recordes poderão ser de menor temperatura mínima e menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria, segundo o Climatempo.

Nesta sexta-feira (15) o amanhecer frio e gelado registrou novos recordes de temperaturas sobre grande parte do Sul do Brasil e em São Paulo.

Porto Alegre

A capital gaúcha registrou temperatura mínima de 12°C nesta sexta-feira, segundo o Inmet. A máxima foi de 20°C. Para este sábado, a previsão de mínima é de 11°C em Porto Alegre. A máxima deve ficar próxima dos 22°C.

Curitiba (PR)

Curitiba bateu um novo recorde de menor temperatura do ano nesta sexta-feira, 15 de abril. A mínima foi de 10,5°C, com sensação de 8,5°C, registrada pela estação automática do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia, sendo a menor mínima de 2022. O recorde anterior era de 10,6°C em 1/04/2022.

Florianópolis (SC)

A capital Florianópolis registrou a menor temperatura mínima de 2022 na madrugada desta sexta-feira. A mínima foi de 15°C registrada pela estação automática do Inmet. O recorde anterior era de 15,7°C em 1/4 /2022.

São Paulo (SP)

A cidade de São Paulo bateu um novo recorde de menor temperatura do ano nesta sexta, 15 de abril. A mínima foi de 14,6°C, até o momento, registrada na estação automática do Mirante de Santana (Inmet). O recorde anterior era de 15,7°C, no dia 22/3/2022.

Rio de Janeiro (RJ)

A cidade do Rio também registrou um novo recorde de temperatura mínima na manhã desta sexta-feira. A menor temperatura até o momento é de 18.8°C, registrada na Vila Militar, estação automática do Inmet. O último recorde registrado foi de 19,1°C em 22/03/2022

Várias cidades do Sul do país também registraram temperaturas baixas. Confira abaixo a lista de menores temperaturas mínimas no Brasil:

Menores temperaturas mínimas nesta sexta-feira, 15 de abril, segundo dados do Inmet:

– 0,8°C às 07horas: General Carneiro-PR (Inmet) – Menor do ano;

– 1,9°C às 07horas: Caçador-SC (Inmet) – Menor do ano;

– 2,1°C à 01hora : Bom Jardim da Serra (Inmet);

– 3,0°C às 07horas: São Joaquim-SC (Inmet);

– 3,9°C às 06horas: Major Vieira-SC (Inmet);

– 3,9°C às 04horas: Vacaria-RS (Inmet);

– 4,0°C às 07horas: Bagé-RS (inmet);

Tendência

O ar frio de origem polar ainda segue atuando sobre o centro-sul do Brasil ao longo deste fim de semana. O risco de geada segue elevado neste sábado (16) sobre o sul do Paraná e nas áreas de serra de Santa Catarina. Tem possibilidade para novos recordes de temperatura mínima no Paraná, em São Paulo, Rio De Janeiro e em Santa Catarina.

