Mundo Brasileira na Disney conta que teve que ir embora com o filho para Carolina do Norte: “Muito difícil achar hotel”

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Imagem de arquivo mostra castelo em parque temático da Disney na Flórida. (Foto: Getty Images)

A viagem para a Disney estava marcada há sete meses. No sábado (5) à noite, a família ficou sabendo que o furacão Milton poderia entrar na rota do seu sonho. A médica Daniela Val Passos e seu filho Eduardo, de seis anos, embarcaram no Rio de Janeiro rumo a Orlando na segunda (7) de manhã, já que a princípio o furacão chegaria à cidade na categoria 2. Mas na terça (8), após o comunicado do presidente Joe Biden avisando que a tempestade ganhou força e ainda ficaria muito pior, eles decidiram sair da Flórida.

“Chegamos a ir para a Universal. Estamos em grupo aqui, mas com crianças, em um lugar desconhecido, depois deste comunicado optamos por sair. Decidimos passear em Savannah (na Georgia). Não pegamos engarrafamento para cá. Soubemos que em Tampa o engarrafamento era de 40 km, mas em Orlando não pegamos. Mas em compensação não tinha nenhuma vaga em hotel nenhum. Estou agora na Carolina do Norte, que foi o mais próximo que conseguimos com hotel”, conta Daniela.

Ela comenta que eles estão tentando adequar a programação à nova realidade. “Invertemos a ordem. Terça e sexta eram dias livres e íamos quarta e quinta para a Universal. A gente vai ficar então quarta e quinta ‘livres’ e aí na sexta vamos para o segundo dia de Universal e só depois é que vamos para a Disney”.

A Disney anunciou o fechamento de seus parques temáticos em Orlando, na Flórida, a partir dessa quarta-feira, por conta da passagem do furacão Milton pela Flórida. Os parques temáticos da Disney e o Disney Springs fecharam a partir das 13h no horário local (14h no horário de Brasília).

O furacão Milton, que está previsto para tocar solo na Flórida na quarta-feira (9), ganhou uma força “explosiva” em poucas horas na segunda, saltando da categoria 2 para a 5 – a máxima na escala de intensidade de furacões –, como classificou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês). O salto assustou especialistas e, segundo o presidente dos Estados Unidos, pode ser “um dos piores dos últimos cem anos na Flórida”.

Afetados

De acordo com a Disney, é provável que os parques temáticos permaneçam fechados na quinta-feira (10), mas estão considerando abrir o Disney Springs de forma limitada na tarde de quinta. Outras instalações e serviços da Disney também serão afetados pela passagem do furacão Milton pela região. A companhia afirmou ainda que a suspensão também inclui o cancelamento da ‘”Festa de Halloween não tão assustadora do Mickey” no Magic Kingdon Park. Os ingressos serão reembolsados.

A suspensão também é válida para os parques aquáticos da Disney, o Disney’s Typhoon Lagoon, o Winter Summerland Miniature Golf e o Fantasia Gardens Miniature Golf, que permanecerão fechados nessa quarta e na quinta-feira.

Além dos parques da Disney, o parque temático SeaWorld Orlando anunciou seu fechamento nesta quarta e quinta-feira, informou a Foz Business. O mesmo vale para os seus parques afiliados, o Discovery Cove e Aquatica. O SeaWorld Orlando foi o primeiro grande parque a anunciar a suspensão das suas atividades.

A Universal Orlando também anunciou na terça-feira que suspendeu suas atividades a partir das 14h (15h no horário de Brasília), de acordo com a rede ABC News. O Universal Studios Florida, o Islands of Adventure e o Universal CityWalk fecharão na quinta-feira. O resort também cancelou seu evento de Halloween e fechará totalmente o Universal Volcano Bay na quarta e quinta-feira. Seus hotéis, porém, continuarão operacionais. A expectativa é de que o parque volte a funcionar na sexta-feira. As informações são do jornal Extra.

