Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

"Fui preso que nem um cachorro. Lá eles não tratam ninguém bem", contou o brasileiro. (Foto: Reprodução).

O brasileiro Carlos Vinícius de Jesus é frentista e chegou ao aeroporto de Confins (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse sábado (25), assim como outras 87 pessoas deportadas dos Estados Unidos.

Natural de Belo Horizonte, Carlos morava em Vespasiano e há 8 meses tentou entrar ilegalmente nos EUA, com a esperança de ajudar a família e comprar uma casa para os filhos, uma menina, de 9 anos, e um menino, de 8.

“Juntei o dinheiro em uma vida toda, desde os 18 anos. Vendi moto, casa, tudo. Queria dar uma vida melhor para os meus meninos, porque eles moram de aluguel e queria dar uma casa para eles, queria ajuda minha mãe também. Eu estava trabalhando só para pagar conta. Vou ter que recomeçar do zero”, disse o frentista.

O frentista disse que não pagou coiote – pessoa que se especializa em guiar migrantes que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos – e que gastou 30 mil dólares na saga, equivalente a mais de R$ 170 mil.

Em maio do ano passado, ele saiu de Minas Gerais, foi para São Paulo, depois para o Panamá e Guatemala. No país guatemalteco, atravessou de barco para a cidade de Tijuana, no México, onde tentou a travessia arriscada.

“Andei a pé mais de oito horas dentro do mato. Depois atravessei um rio e fui preso.”

Carlos ficou preso em San Diego, na Califórnia. A primeira etapa da prisão foram oito dias numa “sala do gelo'”, como era conhecida pelos estrangeiros, porque é um ambiente com ar-condicionado muito forte e com temperatura baixa.

“Fui preso que nem um cachorro. Lá eles não tratam ninguém bem. Eles são anti-imigrantes”, relata o brasileiro.

Embora esteja frustrado por não ter conseguido alcançar os objetivos, ele se disse aliviado por estar de volta ao Brasil: “Graças a Deus estou de volta. É melhor estar vivo do que ter bens materiais”.

Futuro

Daqui para frente, Carlos quer ter uma nova oportunidade de vida e rever os filhos. Ele falou ainda que matou a saudade da comida feita pela mãe.

“Jantei carne assada, arroz, feijão e salada de tomate com alface. Oito meses que eu não comia carne praticamente. Comi um pedaço no Natal. Daqui pra frente, eu quero vida nova e nunca mais eu saio daqui [do Brasil], porque eu fiquei com medo de morrer”.

Carlos disse também que quer trabalhar e curtir a família. “Aprendi a dar valor em um prato de comida, na cama, no banho quente, na casa e na família”.

Ele, que trabalhava como frentista antes de viajar, quer reiniciar a vida profissional. “Perdi todo o meu dinheiro. É como se eu estivesse começando a vida agora”, definiu Carlos.

