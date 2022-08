Polícia Brigada militar prende casal por tráfico internacional de armas, em Sarandi

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entre o armamento encontrado estão três pistolas de 9 milímetros de fabricação israelense, seis carregadores de 9 milímetros e uma submetralhadora. Foto: Brigada Militar/Divulgação Entre o armamento encontrado estão três pistolas de 9 milímetros de fabricação israelense, seis carregadores de 9 milímetros e uma submetralhadora. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em ação conjunta, a Brigada Militar (BM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um casal por tráfico internacional de armas, em Sarandi (RS), nesta sexta-feira (26). Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia de Choque juntamente aos policiais federais abordaram um veículo Nissan Livina que trafegava em sentido Carazinho.

Após verificar sinais de alteração no painel do veículo os policiais localizaram diversas armas escondidas. Foram apreendidas três pistolas de 9 milímetros de fabricação israelense, seis carregadores de 9 milímetros, uma submetralhadora Ingram modelo MAC-10 do mesmo calibre, duas pistolas Canik modelo TP9 também 9mm mas de fabricação Turca.

Além disso, também foram encontrados quatro carregadores para pistola Canik, um revólver S&Wcalibre .38 de fabricação Americana, coldre de couro para revólver, um supressor de ruído, dois carregadores marca MP calibre 9mm com capacidade para 30 disparos, um carregador sem identificação com capacidade para 40 disparos, dois carregadores marca Glock com capacidade para 31 disparos, telefone celular e uma quantia em dinheiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia