Economia Cadastro de pessoas sem acesso à internet para receber o auxílio emergencial pode ser feito nos Correios

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Visitas às agências dos Correios serão escalonadas para evitar aglomerações durante a pandemia. (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

O cadastro para o auxílio emergencial do governo federal, que varia de R$ 600 a R$ 1,2 mil, já pode ser feito nas agências dos Correios, para pessoas que não têm acesso à internet em casa. De acordo com o Ministério da Cidadania e com os Correios, que fazem essa ação em parceria, as mais de 6 mil agências da empresa estão habilitadas a fazer o preenchimento da ficha do auxílio emergencial. A expectativa é que sejam realizados até 27 milhões de atendimentos. O pagamento é realizado pela Caixa. Os Correios fazem, apenas, o cadastro.

O número de pessoas que não têm acesso à rede mundial de computadores no Brasil, segundo pesquisa divulgada no final de maio deste ano ainda é alto. Mesmo com o crescimento do alcance da internet no País, constatado no documento, com mais de 130 milhões de pessoas podendo acessar o mundo online, um em cada quatro brasileiros (26%) ainda não tem acesso à internet.

O cadastro será feito gratuitamente nas agências. Para evitar aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus, o atendimento será feito de maneira escalonada. O acompanhamento da solicitação do auxílio também poderá ser feito nos Correios, respeitando, de acordo com o Ministério da Cidadania, os dez dias de prazo para análise do pedido. É necessário retornar com o comprovante do atendimento de cadastro e CPF. O atendimento será realizado por um funcionários dos Correios, que, de acordo com o ministro Onyx Lorenzoni, “vai cuidar de todos os detalhes”, conforme nota divulgada pelo ministério.

Calendário

As datas para o atendimento nas agências dos Correios, para os interessados em fazer o cadastro, são fixadas pelos dias da semana.

Segunda-feira: nascidos em janeiro e fevereiro;

Terça-feira: nascidos em março e abril;

Quarta-feira: nascidos em maio e junho;

Quinta-feira: nascidos em julho, agosto e setembro;

Sexta-feira: nascidos em outubro, novembro e dezembro.

Documentação necessária

Para solicitar o benefício em uma agência dos Correios é preciso levar: Documento de identificação oficial com foto, em que conste o nome da mãe do beneficiário. Essa informação é solicitada no ato do cadastro; CPF do usuário e dos membros da família que dependem da renda do titular; Dados bancários ou um documento de identificação que possa servir para abrir uma conta digital da Caixa, caso não tenha conta em banco. Pode ser RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, RNE, para estrangeiros, ou CIE, para estudantes.

Atendimento

Grande parte dos postos dos Correios funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O acompanhamento da liberação do benefício também pode ser feito nos canais disponibilizados pelo Ministério da Cidadania, Dataprev e Caixa ou ainda pelo telefone 121.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia