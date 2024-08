Brasil Caixa tem até o fim de agosto para distribuir lucro do FGTS aos trabalhadores. Entenda

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em 2023, fundo registrou lucro recorde de R$ 23,4 bilhões. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Caixa Econômica Federal tem até 31 de agosto para distribuir aos trabalhadores parte do lucro obtido no ano passado com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em 2023, o fundo registrou um lucro recorde de R$ 23,4 bilhões, conforme anunciado pelo banco em julho.

O resultado é composto por R$ 16,8 bilhões de lucro recorrente, relacionado ao retorno de aplicações em títulos públicos e operações de crédito, e R$ 6,5 bilhões de resultado atípico em relação à renegociação do Porto Maravilha. Em 2022, o lucro foi de R$ 12,1 bilhões.

O percentual a ser distribuído aos trabalhadores será definido nesta semana pelo Conselho Curador do FGTS. Nos últimos anos, a distribuição dos lucros do fundo foi de 99%. O valor é proporcional ao saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2023.

Tem direito a distribuição de lucros, o trabalhador que tinha conta do FGTS com saldo positivo em 31 de dezembro de 2023. Os valores creditados só podem ser sacados caso os trabalhadores se enquadrem em uma das hipóteses de saque previstas pela Lei. Logo, para a maior parte das pessoas, o dinheiro recebido ficará na conta.

Decisão do STF

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o saldo do FGTS deve ser corrigido pelo índice de inflação oficial (IPCA). Assim, mesmo com a remuneração de TR + 3% e a distribuição de lucros, o rendimento não pode ser inferior ao IPCA. Se o rendimento for abaixo da inflação, caberá ao Conselho Curador do FGTS definir como compensar a diferença.

Para este ano, Mário Avelino, presidente do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT), projeta que o percentual ficará em torno de 90%, o que representa um total de R$ 21 bilhões distribuídos dos R$ 23,4 bilhões.

A projeção considera a decisão do STF, já que os R$ 2,34 bilhões restantes serão destinados à Conta Patrimônio Líquido do FGTS para eventuais despesas.

“Eu acredito que o governo vai pegar uma parte desse lucro e colocar como reserva para onde vai todo grupo excedente para cobrir despesas. Se o resultado for a distribuição de 90%, significa que R$ 21 bi vão ser distribuídos e R$ 2,3 bi vão para conta patrimônio”, diz Avelino.

Se a projeção de Avelino se concretizar, os R$ 21 bilhões terão um rendimento de 8,4748%, superior em 3,8548% ao IPCA.

Saque

Entre as opções para sacar o Fundo de Garantia estão previstas:

• Aposentadoria;

• Aquisição de casa própria, liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional;

• Saque-aniversário;

• Desastre natural (Saque Calamidade);

• Demissão, sem justa causa, pelo empregador;

• Término do contrato por prazo determinado;

• Doenças Graves;

• Rescisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato;

• Rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior;

• Rescisão por acordo entre trabalhador e empregador;

• Suspensão do Trabalho Avulso;

• Falecimento do trabalhador;

• Idade igual ou superior a 70 anos;

• Aquisição de Órtese e Prótese;

• Três anos fora do regime do FGTS para os contratos de trabalho extintos a partir de 14/07/1990;

• Conta vinculada por três anos sem depósitos de FGTS para os contratos de trabalho extintos até 13/07/1990;

• Mudança de regime jurídico;

• Quando é possível sacar com saldo inferior a R$ 80,00.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/caixa-tem-ate-fim-de-agosto-para-distribuir-lucro-do-fgts-aos-trabalhadores-entenda/

Caixa tem até o fim de agosto para distribuir lucro do FGTS aos trabalhadores. Entenda

2024-08-05