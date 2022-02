Porto Alegre Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprova contratação emergencial de 22 funcionários temporários para o Dmae

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Uma das áreas que receberá os profissionais será a de manutenção industrial Foto: Luciano Lanes/PMPA Uma das áreas que receberá os profissionais será a de manutenção industrial. (Foto: Luciano Lanes / PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O plenário da Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou, na segunda-feira (21), o projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza a contratação temporária de 22 funcionários para o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

O objetivo é suprir a necessidade excepcional de interesse público, com o ingresso de profissionais nas equipes de manutenção industrial, fundamentais para garantir o pleno funcionamento das unidades operacionais do Departamento.

A medida faz parte de um conjunto de ações emergenciais determinadas em janeiro pela prefeitura para amenizar o desabastecimento de água em pontos da cidade, ocasionado pela estiagem e o forte calor que eleva o consumo.

Com prazo determinado, a contratação abrange os cargos: três técnicos industriais, 12 montadores eletromecânicos, dois operadores de máquinas especiais, dois fresadores e três soldadores industriais.

Esses profissionais atenderão unidades como Estações de Tratamento de Água, Estações de Tratamento de Esgotos, Estações de Bombeamento de Água Bruta, Estações de Bombeamento de Água Tratada e Estações de Bombeamento de Esgotos.

Entre as medidas de gestão para aprimorar o atendimento das demandas da cidade está a implantação de programa de automação das unidades operacionais e busca de alternativas tecnológicas para otimizar as atividades.

“A contratação aprovada pelo Legislativo é mais uma medida necessária para possibilitar o abastecimento de água e a correta condução e tratamento dos esgotos da cidade”, destaca o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

A justificativa do projeto ressalta a necessidade urgente e de interesse público de reforço no número de trabalhadores, sobretudo na área de manutenção industrial, para amenizar as dificuldades de atendimento das demandas.

“A falta de servidores vem acarretando prejuízos, seja pelo aumento do tempo de resposta em situação emergenciais, que prolongam desabastecimentos nos sistemas de água, ou extravasamentos de esgotos in natura em caso de falhas nos sistemas de condução e elevação de efluentes cloacais, seja pela inviabilidade de confecção e usinagem de peças diferenciadas que obrigam a aquisição no mercado a preços mais onerosos”, expõe o texto.

