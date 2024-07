Política Câmara dos Deputados aprova versão final da lei do Novo Ensino Médio

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

O texto vai agora para sanção pelo presidente da República. Foto: Arquivo/EBC

A Câmara dos Deputados finalizou nesta terça-feira (9) a votação da lei que cria o Novo Ensino Médio. O texto, que vai agora para sanção pelo presidente da República, já havia sido aprovado pela Casa em março mas acabou alterado no Senado, o que obrigou o projeto a passar por nova análise dos deputados.

Para o ensino médio regular, a carga horária mínima será de 2,4 mil horas para os três anos, além de 600 horas de matérias optativas, totalizando 3 mil horas no total. Para o ensino médio técnico, será possível escolher entre 600 e 1,2 mil horas de aulas técnicas e o restante de disciplinas tradicionais, totalizando 3 mil horas no total.

O relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE), rejeitou mudanças feitas no Senado, dentre as quais a obrigatoriedade do ensino de espanhol. A disciplina será optativa. Ele afirmou que existem limitações para a oferta do idioma nas escolas e que “é mais adequado que a oferta da língua espanhola seja feita de forma adicional, como opção preferencial, na medida das possibilidades das redes de ensino”.

Também foi inserida na Câmara a obrigatoriedade de que os Estados mantenham, em todas as cidades, ao menos uma escola da rede pública com ensino médio no período noturno “quando houver demanda manifesta”.

Os Estados manterão, na sede de cada um de seus municípios, pelo menos uma escola de sua rede pública com oferta de ensino médio regular no turno noturno. Isso quando houver demanda manifesta e comprovada para matrícula de alunos nesse turno, na forma da regulamentação a ser estabelecida pelo respectivo sistema de ensino. Os deputados rejeitaram mudanças propostas pelos senadores.

Proposta do Senado: a ampliação da carga horária mínima anual ficava restrita somente para o ensino médio.

Como ficou o texto final na Câmara: texto foi retomado com ampliação também para a educação básica.

Proposta do Senado: carga horária mínima total para a formação geral básica do ensino técnico seria 2,2 mil horas com progressão até 2,4 mil horas.

Como ficou o texto final na Câmara: deputados retomaram 2,1 mil horas previstas quando o texto saiu da Casa, com possibilidade de compatibilizar 300 horas entre formação geral básica e ensino técnico.

As propostas retomadas na votação da Câmara nesta terça são as que constam no texto oficial enviado à sanção do presidente da República.

