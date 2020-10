Porto Alegre Caminhão tomba e congestiona o trânsito na chegada e saída de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A BR-290 chegou a ter bloqueio total devido à ocorrência Foto: PRF/Divulgação A BR-290 chegou a ter bloqueio total devido à ocorrência. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um caminhão tombou na BR-290, na região da Ilha das Flores, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (28).

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 6h30min, na altura do km 101 da rodovia, sentido Capital-Interior, e não deixou feridos.

A BR-290 chegou a ter bloqueio total devido à ocorrência. Há grande congestionamento na região. O acostamento foi liberado no sentido do acidente, mas, até as 8h30min, os dois sentidos da rodovia, a chegada à Capital pela Freeway e a Rodovia do Parque (BR-448) estavam congestionados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre