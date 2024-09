Mundo Campanha de Donald Trump relata tiroteio em clube de golfe

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Trump estava no campo de golfe quando o som de tiros foi ouvido a uma distância próxima. Foto: Reprodução Trump estava no campo de golfe quando o som de tiros foi ouvido a uma distância próxima. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A campanha de Donald Trump disse na tarde deste domingo (15) que o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos está “seguro” após tiros serem disparados em sua “vizinhança”. O tiroteio ocorreu no clube de golfe de Trump em West Palm Beach, na Flórida, e que o ex-presidente americano está em segurança.

O autor dos disparos ainda não foi identificado. A rede de TV NBC diz que Trump estava no campo de golfe quando o som de tiros foi ouvido a uma distância próxima.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos divulgou um comunicado em conjunto com o departamento de polícia de Palm Beach, onde diz que “investiga um incidente protetivo envolvendo o ex-presidente Donald Trump que ocorreu rapidamente antes das 14h (horário local). O ex-presidente está seguro”.

Em 13 de julho, durante um comício na Pensilvânia, Trump sofreu um atentado. — tiros foram disparados enquanto o republicano discursava para eleitores. O ex-presidente foi atingido de raspão na orelha e retirado às pressas por agentes federais.

O autor dos disparos, morto logo após o episódio, era um jovem de 20 anos, identificado como Thomas Matthew Crooks. Além dele, um homem que acompanhava o comício também foi atingido fatalmente. Após receber alta do hospital, o ex-presidente deixou a cidade onde o atentado aconteceu. O avião dele pousou no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, na madrugada do dia seguinte. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/campanha-de-donald-trump-relata-tiroteio-em-clube-de-golfe/

Campanha de Donald Trump relata tiroteio em clube de golfe

2024-09-15