Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Foto: Divulgação

Começou a circular nas redes sociais de influenciadores de viagem e gastronomia gaúchos a campanha colaborativa “Quando tudo passar, #ViajePeloRS”. A iniciativa é das jornalistas e empresárias Andressa Griffante (RSbloggers) e Anelise Zanoni (Way Content) e tem o objetivo de fortalecer o turismo no Rio Grande do Sul de forma responsável, motivando as viagens no Estado, além de dar mais visibilidade ao consumo local.

Para transmitir a ideia, as profissionais reuniram uma série de depoimentos e capitanearam a edição de um vídeo que mostra as belezas do RS com uma mensagem incentivando as pessoas a priorizarem destinos gaúchos quando o isolamento social acabar.

“Entendemos que essa atitude vai beneficiar não apenas quem trabalha diretamente com o turismo, mas de certo modo toda a cadeia produtiva gaúcha. Queremos que as pessoas que puderem viajar invistam seu dinheiro no nosso Estado, ajudando nessa retomada econômica”, explica Andressa.

No projeto, são contempladas imagens de diferentes regiões gaúchas. Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Canela, Capão da Canoa, Pelotas, Porto Alegre, Santana do Livramento, São Miguel das Missões e Torres são alguns desses destinos. “Há pesquisas que indicam que, após o isolamento, os viajantes vão preferir viagens próximas de onde moram, pois serão mais seguras e econômicas. Criamos o projeto para mostrar esses lugares e também para dizer que os destinos precisam de novos visitantes para retomarem o potencial que têm”, afirma Anelise

O vídeo está disponível no IGTV dos perfis de Instagram administrados pelas idealizadoras: @rsbloggers e @passageira.com.br, @waycontent e @travelterapia, além do @blogueiros.viajantes – projeto de branded content que as empresárias têm em conjunto há mais de dois anos.

O conteúdo também está compartilhado nas redes sociais dos influenciadores que apoiam a ideia e participam do vídeo. São eles: Alexandra Aranovich (Café Viagem e Amo Serra Gaúcha), Aline Rocha (Sem Pressa de Voltar), Aline Zagonel (InExperiência), Bárbara Pedroso (@barbaraapedroso), Cleo Sommer e Beto Attive (@cleoebeto), Eduardo Viero e Mônica Morás (Blog Eduardo e Mônica), Fernanda Pandolfi ( Ida e Volta), Fran Agnoletto (Viagens que Sonhamos), Gabriela Meirelles (@agabipelomundo), Juliana Palma (@jupalma), Leonardo Menezes e Priscila Azevedo (Barbadas pelo Mundo), Erleth Nunes (@erlethnunes), Milena Maciel (@destinosnabagagem) e Surian Dupont (Garfo e Mala). O vídeo foi editado por Gabriel Marçal.

A ideia do projeto é também fazer com que o público se engaje na campanha, compartilhando o vídeo ou postando dicas de destinos regionais com a hashtag #ViajePeloRS.

Clique aqui para baixar e assistir ao vídeo.

