Rio Grande do Sul Campanha ressalta a importância dos cuidados de prevenção ao coronavírus por parte dos veranistas gaúchos

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Locais públicos e abertos sem controle de acesso têm restrições em áreas sob bandeira vermelha ou preta. (Foto: Fernando Frazão/EBC)

Já está em andamento a campanha “Te Cuida RS no Verão”, da Secretaria da Segurança Pública. A finalidade principal é a conscientização sobre a necessidade de respeito aos protocolos de prevenção ao coronavírus nas praias e demais balneários gaúchos. Para isso, ações de enfrentamento ao coronavírus contam com um reforço de R$ 6 milhões em 46 cidades.

A iniciativa nasceu da união de duas ações: “Operação RS Verão Total 2020/2021”, anunciada no dia 17 e que envolve mais de 30 órgãos estaduais em praias e águas doces até o final de fevereiro, com a campanha de comunicação “Te Cuida RS”, em vigor desde novembro para chamar a atenção para os protocolos sanitários no Rio Grande do Sul.

Dentre as medidas da “Operação RS Verão Total” estão a antecipação de R$ 6 milhões em recursos para entidades hospitalares e municípios do litoral que terão aumento populacional ao longo dos próximos meses, de forma a garantir que o bom atendimento em hospitais e postos de saúde, e o reforço do efetivo da Segurança Pública nas praias e da fiscalização nas estradas estaduais.

A secretária de Comunicação, Tânia Moreira, reforça que a campanha tem como foco a conscientização a respeito dos protocolos sanitários: o que pode e o que não pode fazer e os cuidados que os veranistas precisam ter para garantir a segurança de si mesmos e dos outros.

Para isso, além da parceria com a Secretaria da Saúde e o Gabinete de Crise, a Secretaria de Comunicação (Secom) fez um acordo de cooperação com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e com a CCR Via Sul, que administra a freeway, para que, sem custos, seja disponibilizado materiais educativos em cancelas de pedágio, muretas, outdoors e nos locais por onde os veranistas passam para chegar ao litoral.

“Também teremos um trabalho nas redes sociais, com cards com as orientações sanitárias, e também no nosso site do governo. Estamos fazendo o possível para que gaúchos e gaúchas conheçam os protocolos e as orientações que precisam seguir no litoral, afinal, é para o bem de todos”, complementa.

A campanha “Te Cuida RS no Verão” está sendo desdobrada em várias iniciativas e plataformas. A seguir, veja alguns materiais já produzidos pelo governo e aproveite para compartilhar, ajudando na conscientização de todos os gaúchos.

Protocolos para o verão

O decreto estadual nº 55.644, de 14 de dezembro, determina restrições que devem ser obedecidas em locais públicos abertos e sem controle de acesso, tais como ruas, calçadas, parques, praças, faixa de areia, mar, lagoa, rio e similares, nas regiões sob bandeira vermelha ou preta. Veja as principais regras:

– São permitidas apenas a circulação e a realização de exercícios físicos nas praias em regiões sob bandeira vermelha ou preta (na cor vermelha, decretos municipais podem autorizar a permanência nos locais, desde que conte com mecanismos para viabilizar a fiscalização e coibir aglomerações de pessoas).

– Distanciamento interpessoal mínimo de 1 metro;

– Uso obrigatório e correto de máscara, cobrindo boca e nariz.

Manifestações

“O nosso foco neste ano é garantir a prestação de serviços para a população nas praias”, ressalta o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, que coordena a Operação RS Verão Total 2020/2021.

Ele acrescenta: “Vamos redobrar a atenção com as medidas sanitárias, para que os cidadãos respeitem os protocolos que, afinal, são para segurança e proteção de todos, além de todo o efetivo da segurança. São muitas ações, com uma abrangência grande, para que gaúchos e gaúchas possam ter um bom veraneio, na medida do que é possível durante uma pandemia”.

Já o governador Eduardo Leite definiu a iniciativa como “um esforço importante e necessário neste momento atípico, para que possamos voltar a ter alguma normalidade em um futuro próximo”. A manifestação foi feita no vídeo de lançamento da campanha.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul