Verão Capão da Canoa conta com uma placa de rua movida a energia solar

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

A placa tem informações feitas em braille para auxiliar pessoas com deficiência visual (Foto: Bernardo Zamperetti/Prefeitura de Capão da Canoa)

O cruzamento das ruas Sepé e Pindorama em Capão da Canoa, no litoral gaúcho, ganhou uma placa inovadora. Movida a energia solar, a placa tem informações feitas em braille para auxiliar pessoas com deficiência visual. Além disso, possui tomada e entradas USB nos postes que poderão recarregar aparelhos eletrônicos. O objetivo é melhorar a visibilidade dos nomes das ruas para motoristas e pedestres durante o período noturno.

Durante o dia, as placas são carregadas através da energia solar e, assim, são capazes de iluminar no período noturno. De acordo com pesquisas da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), até 2030 estima-se que cerca de 10% da energia gerada no Brasil seja proveniente da fonte solar.

Para o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, trata-se de uma inovação importante em diversos aspectos. “É uma placa que promove a acessibilidade aos deficientes visuais, além de ter carregador, algo bastante útil nos dias de hoje”, ressalta.

A parceria

As placas de ruas de Capão da Canoa são provenientes da chamada pública 009/2018, através do edital 547 de 12 de setembro de 2018. No todo, foram beneficiados 23 bairros e distritos da cidade. Em contrapartida, a empresa vencedora poderá explorar publicitariamente os pontos onde as placas serão instaladas por cinco anos.

Há dois modelos. Nas avenidas e ruas principais, com tubo galvanizado e placa em aço que medirá 3m metros de altura, com espaço publicitário no tamanho 80x60cm e a parte de identificação terá 55x25cm. Nas outras localidades, poste de eucalipto tratado e chapa de aço galvanizado. A placa de identificação mede 45x23cm, contendo espaço publicitário 45x08cm na própria placa de identificação.

