Verão Integrantes do CEACRIA visitam o Parque Acqua Lokos diversão, lazer e responsabilidade social

21 de fevereiro de 2020

Acqua Lokos Parque Hotel é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil e é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com o intuito de propor novas alternativas para a construção de uma sociedade que oportunize cultura e lazer a todos, o Acqua Lokos Parque Hotel vem desenvolvendo de forma sistemática projetos e ações de responsabilidade social.

Em 2017, iniciou dois projetos pedagógicos: o “Um Dia Letivo no Parque” – a escola leva os alunos até o complexo de lazer e diversão, onde aprendem lições sobre processos químicos e noções de ecologia e o “Acqua Lokos na sua Escola” – integrantes do Núcleo de Entretenimento e Recreação realizam uma intervenção artística na unidade de ensino.

Dando continuidade a essa linha de trabalho, um grupo formado por 12 crianças carentes amparadas pelo CEACRIA (Centro de Apoio a Criança e ao Adolescente), de Capão da Canoa, foram convidadas para um dia de muita alegria e diversão no Parque Acqua Lokos.

De acordo com a presidente do CEACRIA, Rosane Peralta, esse tipo de atividade é muito importante para a socialização dos assistidos pela instituição. “Para a maioria das nossas crianças esse é um momento social único”, explica.

Conforme a diretora do Acqua Lokos Parque Hotel, Jomara Souza, a empresa fomenta e busca ampliar essa integração com entidades do Terceiro Setor. “Nosso objetivo é que o empreendimento se torne ainda mais participativo e articulado em nossa região, trabalhando de forma conjunta com as demais organizações para a construção de uma sociedade igualitária e com direitos sociais sendo usufruídos por todos”, afirma. A visita dos participantes do CEACRIA ao parque Acqua Lokos aconteceu no dia 19 de fevereiro.

A Temporada Verão 2020 está positiva. Os visitantes do Parque Acqua Lokos tem a disposição mais de 50 atrações e um parque remodelado, com uma Área Aquática ainda mais divertida e ampla.

O parque gaúcho considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil, partir de 17 de fevereiro estará aberto de segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados, das 10h às 17h30min com as Áreas: Aquática, Coberta, Diversão e Fazenda. Já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo.

O encerramento da temporada acontecerá no dia 01 de março, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Inverno 2020. Conforme a diretoria a temporada seca que está por vir será a melhor dos últimos anos.

