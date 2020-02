Verão Capão da Canoa foi palco de caminhada de conscientização sobre o autismo

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

O objetivo do evento foi debater o autismo e mostrar para a sociedade a realidade de cerca de duas milhões de famílias em todo o Brasil Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Capão da Canoa recebeu, na tarde do último sábado (08), a caminhada pela conscientização do autismo. Segundo a organização do ato, o objetivo da caminhada foi debater o autismo e mostrar para a sociedade a realidade de cerca de 2 milhões de famílias em todo o Brasil.

A caminhada teve como tema “Nem toda deficiência é visível”. Os participantes tiveram como ponto de encontro a Prefeitura de Capão da Canoa e o trajeto seguiu até o Largo do Baronda. Durante a caminhada, diversas ideias e projetos para tratar do tema foram debatidos.

O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, reforçou o apoio do executivo para todos os eventos que tenham como objetivo trazer importantes debates à sociedade. “É muito bom que a cidade crie um movimento como este, por isso, registro meus parabéns aos organizadores e a todos que tiraram um momento do seu dia para se envolver nesta causa”, diz.

O Autismo também conhecido como Transtornos do Espectro Autista (TEA), é um transtorno que causa problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento social da criança. Atualmente, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo todo possuem algum tipo de autismo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

