Brasil Carlos Bolsonaro sela a paz com Pablo Marçal, que o chamou de “imbecil e retardado”

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em seu perfil no X, antigo Twitter, o filho de Jair Bolsonaro (PL) disse que o empresário foi “educado e bacana” na conversa. Foto: Reprodução Em seu perfil no X, antigo Twitter, o filho de Jair Bolsonaro (PL) disse que o empresário foi “educado e bacana” na conversa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vereador do Rio de Janeiro e candidato à reeleição Carlos Bolsonaro (PL) conversou por telefone com Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo, na noite de quarta-feira (28) em sinal de reaproximação entre figuras da direita. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o filho de Jair Bolsonaro (PL) disse que o empresário foi “educado e bacana” na conversa. “Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil”, escreveu.

“Falamos sobre o 7 de Setembro, censura e tudo que o País vem atravessando já há muito tempo. Outro ponto focal em que fiz questão de frisar é que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar e o sentimento que as pessoas têm quando esse assunto é abordado”, publicou Carlos.

A reaproximação entre Marçal e a ala bolsonarista acontece no mesmo dia em que a pesquisa Quaest apontou empate triplo entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o empresário. Boulos lidera, com 22% de menções no cenário estimulado. Marçal está empatado numericamente com Nunes, o candidato oficial de Bolsonaro, ambos com 19%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, os três estão em empate técnico.

Em entrevista ao Flow Podcast, também na quarta (28), Marçal revelou que quem intermediou a ligação entre os dois foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL). “Hoje foi a primeira vez que eu falei com ele (Carlos Bolsonaro) no telefone. Eu liguei pra ele. Na verdade, um amigo nosso, o Nikolas, me ligou e falou: ‘Você topa falar com ele?’. Colocou na videochamada e a gente resolveu nosso problema. Tá resolvido”, disse o ex-coach.

Em seus perfis nas redes sociais, Nikolas confirmou a informação: “Vi um conflito sem sentido começando, com o qual ninguém ganharia, e me envolvi pra apaziguar a situação. Acredito que precisamos focar no inimigo em comum: a esquerda. Que São Paulo e outras capitais do país façam a escolha que fortalecerá o Brasil e os brasileiros”.

Carlos finaliza a publicação deixando um “fraterno abraço a Pablo e que saiamos todos mais fortes para um Brasil que os Brasileiros desejam”. Na última sexta-feira (23), depois do vereador carioca declarar que “consideraria Marina Helena (Novo) como uma possibilidade de voto”, o candidato do PRTB chamou o filho do ex-presidente de “retardado mental” e “imbecil” em vídeo publicado em seu Instagram. Ele ainda afirmou que o vereador pelo Rio que ‘não tem escrúpulos”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/carlos-bolsonaro-sela-a-paz-com-pablo-marcal-que-o-chamou-de-imbecil-e-retardado/

Carlos Bolsonaro sela a paz com Pablo Marçal, que o chamou de “imbecil e retardado”

2024-08-29