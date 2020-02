Porto Alegre Carnaval de rua de Porto Alegre gera sete toneladas de resíduos

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Para apoiar a manutenção da limpeza durante as festividades, o DMLU também disponibilizou 40 toneis na Praça Garibaldi. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Para apoiar a manutenção da limpeza durante as festividades, o DMLU também disponibilizou 40 toneis na Praça Garibaldi. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Cerca de sete toneladas de resíduos foram recolhidas pelas equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) após a passagem dos blocos no Carnaval de Rua de Porto Alegre. A SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), responsável pelo órgão, contabilizou 1,8 tonelada no sábado (22), 1,6 tonelada no domingo (23), 2,1 toneladas na segunda (24), e 1,5 tonelada na terça-feira (25), de materiais deixados pelos foliões.

Para manter as ruas limpas após as festividades, foi organizada uma operação especial desde o último sábado, na Praça Garibaldi. Foram escalados 12 garis para cada dia de evento, que atuaram desde o término da passagem dos blocos, a partir das 21h, até a conclusão dos serviços, por volta de 1h.

Os garis executaram as tarefas de varrição, recolhimentos de resíduos e lavagem das vias com o auxílio de caminhão-coletor. Para apoiar a manutenção da limpeza durante as festividades, o DMLU também disponibilizou 40 toneis na Praça Garibaldi.

Os espaços que preveem programação do Carnaval de Rua contam com uma escala diferenciada de trabalho por parte das equipes da Seção Centro do DMLU. “A equipe do DMLU fez um excelente trabalho e merece reconhecimento pelo zelo e agilidade no serviço. Ainda, é importante salientarmos que o novo contrato de limpeza urbana nos possibilitou aumentar o número de equipes de limpeza e de lavagem de ruas com os caminhões pipa. Isso nos dá mais condições de atender eventos como esse”, explica o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

Os resíduos coletados foram encaminhados para o aterro sanitário de Minas do Leão. A ação especial será retomada neste sábado (29) e domingo (1º de março), na Praça Garibaldi, finalizando no dia 8 de março, no trecho 1 da Orla do Guaíba. O DMLU também integra a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário