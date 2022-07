Brasil Carro elétrico de aplicativo já roda em São Paulo

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

O carro será inicialmente utilizado pela 99 para as corridas na capital paulista. (Foto: Reprodução)

O BYD D1 EV, carro elétrico da montadora chinesa pensado para uso em aplicativos de carona, já está em serviço na cidade de São Paulo. O veículo será inicialmente utilizado pela 99 para as corridas na capital paulista, com apenas uma unidade trabalhando com um motorista selecionado pela empresa em caráter de testes.

Essa iniciativa faz parte da Aliança pela Mobilidade Sustentável, um movimento criado pela própria 99 em parceria com empresas como Caoa Chery, Ipiranga, Movida, Raízen, Tupinambá Energia, Unidas e Zletric, que visa expandir a participação e visibilidade dos carros elétricos no Brasil.

O BYD D1, carro utilizado no serviço da 99, foi totalmente pensado para este trabalho, já que traz muitos itens de segurança ativa, espaço de sobra e uma autonomia segura para o uso urbano. Entre os recursos de destaque, estão o piloto automático adaptativo (ACC), frenagem de emergência autônoma (AEB), alerta de saída de faixa (LDW) e aviso de colisão com pedestres (PCW).

Em termos de desempenho, ele entrega 130 cv de potência e 18,3 kgfm de torque, suficientes para uma condução ágil e sem maiores problemas no ciclo urbano. A autonomia, segundo a BYD, é de 371km, mas pode variar conforme as condições de uso e ambiente.

A vocação para o transporte fica ainda mais evidente quando observamos o modo como o carro foi construído. Ele possui portas corrediças, muito espaço na fileira de trás e todo o sistema de infotenimento estará conectado com a interface da 99, ou seja, o motorista poderá aceitar corridas e fazer cobranças pelo próprio veículo.

O banco traseiro do D1 parece ter sido o ponto focal do desenvolvimento do carro. Espaçoso, permite a acomodação de 3 passageiros adultos sem apertos. O formato mais similar ao de um monovolume também garante espaço para as cabeças. As costas dos bancos dianteiros trazem cubículos para colocar lenços de papel, além de dois porta-copos, duas tomadas USB e um gancho para sacolas.

O bom da plataforma elétrica do BYD D1 é que o carro é esparramado, com as rodas quase nas extremidades do veículo. Daí vem o grande espaço para os passageiros. As portas traseiras são bem mais compridas que as dianteiras. Mas isso não significa um porta-malas pequeno. A BYD não divulgou a litragem exata, mas a abertura é ampla e o assoalho é baixo. Lembra muito o bagageiro de um Honda Fit, que era grande.

Como posso andar no carro elétrico?

Para utilizar o BYD D1 em corridas da 99 será como qualquer outro veículo do serviço. Como apenas uma unidade está trabalhando em São Paulo e não há previsão de mais carros à disposição, você terá que ter a sorte de encontrar um motorista a bordo do carro elétrico.

