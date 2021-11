Mundo Carro invade desfile de Natal nos Estados Unidos e deixa pelo menos cinco mortos

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

A polícia local informou que mais de 40 pessoas ficaram feridas no incidente Foto: Reprodução A polícia local informa que mais de 40 pessoas ficaram feridas no incidente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Pelo menos cinco pessoas morreram e 40 ficaram feridas depois que um veículo invadiu um desfile de Natal em Wisconsin, no nordeste dos Estados Unidos, informou o Departamento de Polícia de Waukesha na noite deste domingo (21).

As autoridades estão trabalhando com os legistas do condado para confirmar as identidades dos falecidos e notificar os entes queridos destas pessoas, informou o chefe de polícia Thompson.

“Isto é o mais importante, são as famílias deste trágico acontecimento e certificando-se de que estes são informados”, continuou. “Essa é a nossa prioridade neste trágico incidente.”

As autoridades relataram que 11 adultos e 12 menores de idade foram transportados para hospitais da área por ambulâncias depois que um SUV vermelho passou pelo desfile de Waukesha.

Um policial disparou sua arma contra o veículo do suspeito para tentar detê-lo, informou Thompson. O veículo de um suspeito foi recuperado e uma “pessoa de interesse da polícia” está sob custódia, concluiu o policial. Não há nenhuma ameaça ativa na área e “a cena agora está segura”. Não se sabe neste momento se o incidente foi um ato de terrorismo.

Pessoas foram vistas feridas no solo após o incidente, disse a jornalista Kaylee Staral, que estava no desfile. Cerca de “20 a 30 minutos depois do início desfile, um SUV vermelho veio correndo no meio da rua – houve muitos gritos – e pensamos que podia ser o Papai Noel, mas o carro veio e atingiu muitos pessoas “, disse Staral.

A Casa Branca está monitorando a situação e o presidente Joe Biden foi informado do incidente, de acordo com um funcionário do governo. O escritório do FBI em Wisconsin também está ciente do incidente, de acordo com um porta-voz.

O Distrito Escolar de Waukesha cancelou as aulas nesta segunda-feira (22),informou o distrito escolar, acrescentando que conselheiros estarão disponíveis para “alunos e funcionários que precisam de serviços de apoio”.

