Um carro voador da startup Skydrive realizou um voo de 4 minutos em uma área de testes na cidade de Toyota, no Japão. O sobrevoo do SD-03 aconteceu no início de agosto e foi divulgado na última sexta-feira. A expectativa da empresa, que tem mais de 100 patrocinadoras, entre eles, a Toyota, é lançar o serviço de veículos voadores leves e tripulados em 2023.

De acordo com a Skydrive, o modelo SD-03 é o menor carro voador do mundo, medindo quatro metros de comprimento e largura e dois metros de altura, e foi projetado para caber em vagas de estacionamento para dois carros regulares.

Com incentivos do governo, o Japão é um dos países que está mais avançado no desenvolvimento de veículos leves elétricos. Além de modelo maiores, como carros, os japoneses também estão desenvolvendo uma moto voadora.

Ainda não está certo qual será o modelo definitivo dos chamados carros voadores, mas a maioria dos protótipos não tem rodas. Além disso, os veículos em testes parecem mais “drones gigantes” tripulados, já que a tecnologia para voar, baseada em várias hélices, é muito similar à dos drones.

Em fase ainda de experimentos, esses veículos não estão aptos a voarem pelas cidades, tanto por falta de legislação específica, como pela segurança. Em junho passado, a empresa Hoversurf divulgou um acidente de sua moto voadora em Dubai.

Expectativa

Segundo Tomohiro Fukuzawa, que lidera o esforço da SkyDrive para tornar o projeto realidade, a expectativa é que o carro voador possa ser transformado em um produto real até 2023. No entanto, ele reconhece que torná-lo um veículo seguro é a maior das preocupações.

“Dos mais de 100 projetos de carros voadores espalhados pelo mundo, apenas alguns tiveram sucesso com uma pessoa a bordo. Espero que muitas pessoas queiram pilotá-lo e se sintam seguras”, diz Fukuzawa.

Por enquanto, o projeto possui capacidade de voar por pouco tempo, entre cinco e dez minutos. No entanto, a expectativa da empresa é que, em breve, esse tempo chegue a 30 minutos, o que pode fornecer a possibilidade de pequenas viagens.

Ao contrário de aviões, helicópteros e veículos de decolagem e aterrissagem elétrica vertical (eVTOL), esse projeto pode oferecer a possibilidade de transporte rápido entre pontos específicos. Essa seria uma solução para o incômodo do congestionamento das cidades.

O projeto da SkyDrive surgiu originalmente como um protótipo chamado Cartivator em 2012. Na época, a ideia contava com financiamento de diversas companhias japonesas, como a montadora Toyota Motor, a empresa de eletrônicos Panasonic e a desenvolvedora de jogos Bandai Namco.

No entanto, um voo de demonstração feito há três anos correu mal, mas serviu para melhorar o projeto que, atualmente, conta com uma rodada de financiamento de 3,9 bilhões de ienes (R$ 202 milhões em conversão direta).

O governo japonês parece otimista com o projeto. No momento, como apontado por Fukuzawa, a expectativa é de que pequenos serviços sejam prestados com o equipamento até 2023 e que seu uso comercial seja expandido até 2030. As informações são do portal de notícias G1 e do site Olhar Digital.