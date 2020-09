Cultura Casa de Cultura Mario Quintana comemora 30 anos com investimento de R$ 1 milhão em segurança e melhorias

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Prédio histórico que abriga a Casa de Cultura Mario Quintana foi construído há cem anos. Foto: André Furtad/Divulgação Prédio histórico que abriga a Casa de Cultura Mario Quintana foi construído há cem anos. (Foto: André Furtad/Divulgação) Foto: André Furtad/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana), que em setembro completa três décadas de funcionamento, recebe um investimento substancial em ações de restauro e modernização da estrutura interna. A Sedac (Secretaria da Cultura), por meio da Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana – proponente do projeto –, iniciou uma série de obras com o patrocínio do Banrisul e apoio da Lei de Incentivo à Cultura do governo federal.

As melhorias envolvem novas instalações elétricas e hidráulicas, substituição de extintores de incêndio, renovação de toda sinalização de emergência e outros requisitos de adequação ao PPCI (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio). A reforma dos camarins do Teatro Bruno Kiefer está inserida nas benfeitorias, assim como serviços de manutenção em diversos outros espaços da casa.

“Existe um sério cuidado com as condições de segurança dos servidores, dos agentes culturais e do público que usufrui a estrutura e a programação da casa. Aliado a isso, temos zelo absoluto com a preservação do patrimônio cultural material e imaterial sob nossa responsabilidade”, ressalta o diretor da CCMQ, Diego Groisman. As obras de restauro, que devem estar concluídas em dezembro, com execução a cargo da empresa ArqUm, têm investimento inicial de R$ 1 milhão.

Para a Associação de Amigos da CCMQ, a regularização do PPCI é uma importante meta alcançada. “Trata-se de uma providência necessária para garantir a segurança e dar tranquilidade aos frequentadores, além de preservar o prédio histórico, construído há cem anos, que nas últimas três décadas é referência cultural no Rio Grande do Sul”, avalia a presidente da associação, Liana Zogbi.

A parceria com o Banrisul, patrocinador oficial da Casa de Cultura Mario Quintana, vem sendo vital para a preservação do patrimônio cultural do Estado. Entre 2013 e 2015, o patrocínio do banco ao projeto “De hotel a casa de todas as culturas” já havia garantido investimentos de mais de R$ 4,2 milhões para manutenção e pintura de todas as aberturas e restauro dos capitéis e do calçamento.

A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, também comemora a conquista. “Esta obra tão esperada é um presente de aniversário para a CCMQ. Com os recursos garantidos pelo Banrisul, a Sedac agora busca novos investimentos para melhorar as condições de acessibilidade da casa e sanar as infiltrações de água de chuva nos terraços abertos. Nosso objetivo é dotar a instituição com todas as condições de segurança e conforto para os frequentadores de todas as idades“, afirma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cultura