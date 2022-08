Rio Grande do Sul CASACOR RS inaugura 30ª edição comemorativa no prédio centenário Pia Chaves Barcellos

Com o tema “Infinito Particular”, a maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas acontece até 02 de outubro, em Porto Alegre. Foto: Divulgação/CASACOR Foto: Divulgação/CASACOR

Ao completar três décadas de atuação, a CASACOR RS, a maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas, realiza uma das suas edições mais emblemáticas ao levar a exposição para a sede histórica da Instituição Pia Chaves Barcellos (Rua Dona Leonor, 360 – Rio Branco), erguida no ano de 1923, em Porto Alegre.

Com o tema “Infinito Particular”, que reflete sobre casas com história e as tendências globais, o evento abre suas portas ao público, até o dia 02 de outubro, com 40 ambientes inéditos concebidos por um elenco de 70 profissionais da capital e do interior. Em uma área total de 3.500m2, a CASACOR RS 2022 apresenta o resultado do trabalho de preservação e o seu compromisso com o patrimônio arquitetônico da cidade, reunindo as principais novidades do segmento em projetos que expressam temas diversos através de espaços como suítes, estúdios, salas, quartos e apartamentos completos. A mostra também conta com áreas externas, com jardins, piscina, ambientes funcionais como banheiros e bilheteria, três lojas com operações comerciais e três espaços gastronômicos (cafeteria, restaurante e wine bar).

“Neste ano especial, a CASACOR RS acontece em um imóvel único, com grande valor arquitetônico e cultural. Realizar o evento dentro de uma construção centenária, em processo de tombamento pelo patrimônio municipal, nos permitiu inúmeras novas possibilidades. Contar para o público a história de uma das edificações mais icônicas de Porto Alegre é uma delas, assim como promover no calendário cultural uma opção completa de entretenimento que também movimenta o mercado com diversas oportunidades de negócios”, ressalta a diretora da CASACOR no Rio Grande do Sul, Karina Capaverde.

Manter a essência do prédio para revelar ainda mais a sua beleza foi o ponto de partida do projeto geral de arquitetura da edição, que contou com a consultoria da arquiteta Aclaene de Mello. “Além de conhecer as novidades apresentadas pelos profissionais do elenco, os visitantes irão se surpreender com cada detalhe da edificação”, comenta Aclaene.

Sob o comando da arquiteta Vera Capaverde, a coordenação de restauro foi liderada pelo Hub de Arquitetura, dos escritórios Studio1, dos arquitetos Lucas Volpatto e Jaqueline Manica, de Porto Alegre, e Patrícia Pasini Arquitetura, de Garibaldi. Pisos, forros e esquadrias foram mantidos e restaurados, e todas as interferências foram estudadas pela equipe especializada.

Arquitetura e História

Além de impactar pela sua autenticidade e grande estrutura, a Instituição Pia Pedro Chaves Barcellos é uma sede que desperta a curiosidade do público. Localizado em um terreno nos altos do bairro Rio Branco, o prédio tinha como objetivo acolher e educar meninas órfãs e carentes, e manteve-se em funcionamento através da Associação de Irmãs Franciscanas até 2005.

Idealizada por Ilza Chaves Barcellos e seus cunhados, a propriedade é um verdadeiro monumento em homenagem ao seu esposo Pedro Chaves Barcellos, que idealizou o projeto, mas faleceu antes da sua construção. O casal, conhecido na sociedade porto-alegrense por sua benevolência, não teve filhos, e se dedicou incansavelmente à assistência de crianças carentes, apoiando e sustentando ações de congregações voltadas à educação. Após a CASACOR RS, o prédio será transformado na nova sede da Escola Pampeano, seguindo a sua tradição educacional e o desejo dos seus idealizadores.

Para sintetizar essa história, diversos profissionais destacaram características originais do imóvel, mesclando os elementos do passado com os recursos e o design dos dias atuais. Como a Sala 100, do arquiteto Renato Moraes de Mello – ambiente que manteve uma parede de estuque pertencente à casa no século passado. O projeto do Lineastudio Arquiteturas, Casa Pluma, é outro exemplo. O formato original do espaço foi mantido, privilegiando a iluminação natural do edifício e os materiais nobres dos revestimentos do piso e do forro.

As características marcantes da sede também são revisitadas em alguns projetos através dos seus conceitos. É o caso do Espaço OGAM, do STUDIO 114, que faz uma homenagem às meninas que foram acolhidas no local através do design sinestésico. O ambiente é um rooftop segmentado por biombos de formas orgânicas produzidos manualmente para a exposição por um grupo de mulheres.

Outro destaque nesse sentido é o Refúgio Dona Ilza, assinado pelo Studio1 e Patrícia Pasini Arquitetura. O dormitório foi projetado como uma homenagem à idealizadora do edifício. O ambiente traz uma releitura da personalidade de Ilza, apresentando um espaço de intimidade adaptado ao século XXI.

Capela neogótica

No coração do Pia Chaves Barcellos, uma capela neogótica enche os olhos. Segundo o arquiteto e coordenador de patrimônio histórico e restauro do prédio, Lucas Volpatto, ela é uma das mais belas construções desse estilo no estado. “O templo tem a planta assinada pelo construtor e engenheiro Alfredo Haasler, e se destaca pelos arcos ogivais, os vitrais coloridos e o retábulo em madeira.” Antigamente, o espaço era utilizado para as cerimônias da própria família Chaves Barcellos. Durante a mostra, os visitantes poderão visualizar o seu interior enquanto visitam os espaços em exposição.

Gastronomia

A gastronomia também promete ser um dos pontos marcantes da edição que, neste ano, contará com uma cafeteria e um restaurante com um wine bar. O acesso aos espaços é uma das novidades. Localizados na entrada da CASACOR RS, têm entrada franca, com serviço de terça a domingo, das 15h às 23h.

Uma das operações é o Lechuza, restaurante que tem como principal influência a cozinha latina, com ambiente assinado pela arquiteta Aclaene de Mello. Formados pela Le Cordon Bleu do Peru, os chefs Gustavo Marques e Gonzalo Ortuño são os nomes por trás do menu. O cardápio foi pensado para atender o público em diferentes horários do dia: happy hour e jantar de terça a sexta e almoço, happy hour e jantar nos finais de semana, com opções de entradas para compartilhar, petiscos, pratos principais e sobremesas. O Lechuza também servirá jantares harmonizados durante o período da exposição, com temáticas associadas à cozinha latina.

A CASACOR RS também conta com um wine bar dentro do restaurante, operado pela Terroir Vinhos, e uma cafeteria, a #Esverdeie, assinada pela Ginkgo Paisagismo e Butiá Arquitetura, com operação da marca Ginko.

Aplicativo CASACOR e tour virtual

Neste ano, a mostra amplia a experiência de visitação com o lançamento do aplicativo da CASACOR, disponível para Apple e Android. Com o recurso, o evento investe na jornada de visitação, permitindo uma imersão total dos visitantes no universo da mostra. A ferramenta reúne o calendário de todas as edições da CASACOR, serviços de compra de ingressos e conteúdo exclusivo. Ao utilizar o aplicativo dentro da exposição, o visitante terá acesso a informações sobre o ambiente em que está, em tempo real, com um monitoramento feito por sensores. Já conhecido do público, o tour virtual, disponível no site casacor.com, é outro recurso que reúne todos os detalhes sobre os ambientes através da visita on-line com imagens em 360°.

Ingressos

Bilheteria on-line: https://casacorrs.byinti.com/

R$ 70,00 (terça a sexta) – Inteira

R$ 35,00 (terça a sexta) – Meia-entrada

R$ 80,00 (sábado, domingo e feriados) – Inteira

R$ 40,00 (sábado, domingo e feriados) – Meia-entrada

Horários: De terça a sexta, das 13h às 20h30 (visitação até às 22h);

Sábados, domingos e feriados das 12h às 20h30 (visitação até 22h).

Imagens: Divulgação/CASACOR

