Rio Grande do Sul Expoagas 2022 espera público recorde e R$ 560 milhões em negócios

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

As expectativas e novidades do evento foram divulgadas em coletiva nesta terça. Foto: O Sul Foto: O Sul

Promovida desde 1981 pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas chega a sua 39ª edição marcando a retomada do evento de relacionamento, qualificação e negócios entre fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para supermercados e varejistas de mais de seis mil empresas distintas. A Expoagas 2022 ocorrerá de 23 a 25 de agosto, três anos após sua última edição, que congregou mais de 50 mil pessoas e movimentou R$ 539 milhões em negociações nos três dias de evento em 2019. Neste ano, o encontro contará com a tradicional feira de negócios e palestras, franqueando os ingressos para todos os inscritos oriundos de supermercados, bares, restaurantes, padarias, hotéis, açougues, atacados, petshops, farmácias, hospitais, lojas de bazar e R$ 1,99, produtores rurais e lojas de conveniência. As inscrições já estão abertas no site www.agas.com.br.

A principal novidade da Expoagas 2022 é a criação de 86 novos estandes e balcões para pequenas empresas regionais, que participarão, em sua maioria, pela primeira vez do evento. “Cerca de 95% destes espaços foram comercializados junto a empresas estreantes na Expoagas, que terão a oportunidade de mostrar seus produtos e serviços para os mesmos clientes que as grandes multinacionais presentes no evento. Nossa intenção é democratizar os clientes, os fornecedores e as negociações, criando um grande ecossistema de desenvolvimento. Por isso, mais uma vez, a entrada será gratuita para outros segmentos compradores, como farmácias e restaurantes, bem como aos produtores rurais”, observa o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

Sorteios

Outra iniciativa que buscará fomentar a concretização de negócios durante os três dias da feira é o sorteio de prêmios entre as empresas que efetuarem compras junto aos expositores. A Agas irá sortear dois iPhones 11 e um automóvel Renault Kwid zero quilômetro durante a Expoagas 2022. Para concorrer, os varejistas deverão trocar seus pedidos de compras por cupons eletrônicos nas centrais do sorteio disponíveis na feira. A cada R$ 1.000,00 em compras nos estandes, o comprador receberá um cupom eletrônico – e o sistema utilizado será o da Nota Fiscal Gaúcha, em uma parceria entre a Associação e a Secretaria Estadual da Fazenda. “É uma forma de divulgarmos a Nota Fiscal Gaúcha e reforçarmos que somos parceiros do Estado no combate à informalidade. Precisamos de consumidores conscientes e que exerçam a sua cidadania fiscal, ajudando a economia a crescer de forma organizada e transparente. Para isso, a exigência de nota fiscal em qualquer compra é fundamental”, destaca Longo.

Ao todo, a Expoagas 2022 contará com 458 expositores – 65% deles gaúchos e 24% estreantes no evento. De acordo com o presidente da instituição, a projeção de público recorde se dá por uma série de fatores. “Percebemos que as pessoas estão ansiosas por este reencontro, tanto pelo número parcial de pré-inscritos como pelo clima de expectativa que circunda os bastidores dos supermercados. Além disso, as feiras promovidas pelas entidades estaduais de supermercados de todo o Brasil neste ano registraram públicos recordes”, antecipa o dirigente, projetando um crescimento de 10% no número de visitantes em relação a 2019. Quanto ao volume de negócios, a Agas estima um montante na casa dos R$ 560 milhões, também superior ao de três anos atrás. “Os expositores estão fazendo sua parte, levando condições especiais de pagamento e cerca de 700 lançamentos à feira. Essa atmosfera favorável certamente redundará em bons negócios.”

Foco no varejo

Buscando garantir melhorias gerenciais e operacionais para as empresas participantes, a programação da Expoagas 2022 dará ênfase a palestrantes especialistas em varejo, tanto nas palestras magnas quanto no Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT), que tradicionalmente apresenta temáticas específicas de áreas do setor de supermercados. Entre os principais nomes das palestras principais estão o economista e comentarista Samy Dana, relacionando a conjuntura econômica com os atuais hábitos de consumo dos brasileiros; o ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol Juliano Beletti, com palestra motivacional sobre superação de desafios; o filósofo Luiz Pondé, trazendo reflexões sobre a era da ansiedade; o doutor em comunicação e conferencista Dado Schneider, que fará provocações sobre as mudanças nos perfis dos consumidores ao longo dos anos; e os consultores Alexandre Ribeiro e Sérgio Alvim, considerados dois dos maiores especialistas em varejo da atualidade, em painéis sobre a rentabilidade e a produtividade dos supermercados.

Outras programações aguardadas são o Agas Jovem e o Agas Mulher, que neste ano apresentarão debates para seus públicos cativos. Entre os jovens, na tarde do dia 23 de agosto, o empresário Ricardo Vontobel e o fundador do Instituto Caldeira, Pedro Valério, conversarão sobre liderança, empreendedorismo e inovação. No dia 24 de agosto, será a vez das mulheres do setor debaterem os desafios da mulher supermercadista em painel que terá a influencer Claudia Bartelle e as empresárias Margot Dreher, Patrícia Machado, Agnes dos Passos e Priscila Reinheimer – todas supermercadistas – falando sobre suas atividades no segmento.

