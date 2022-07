Economia Cassol reafirma liderança com abertura de duas lojas dia 14 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Com investimento de R$ 30 milhões, Cassol inaugura duas novas lojas em Viamão e Sapucaia do Sul. Com investimento de R$ 30 milhões, Cassol inaugura duas novas lojas em Viamão e Sapucaia do Sul. (Foto: Divulgação)

A Cassol Centerlar inaugura duas novas lojas nesta -feira (14), na Região Metropolitana de Porto Alegre, consolidando a liderança no varejo de materiais de construção na Região Sul do Brasil. As unidades em Viamão e em Sapucaia do Sul colocam o Rio Grande do Sul com sete operações, e a rede alcança o total de 24 distribuídas pelo RS, SC e PR. A marca, que completará 64 anos de atuação neste mês, figura entre as cinco maiores varejistas do segmento em nível nacional.

As operações apresentam um perfil similar: a de Viamão soma 2.609m2, enquanto a de Sapucaia, 3.316m2, sendo que cada uma vai gerar 50 empregos diretos e 90 indiretos. Ambas também receberam o mesmo investimento – R$ 15 milhões cada uma – e fazem parte de um centro comercial, com estacionamento próprio. A Cassol disponibiliza milhares de itens à venda (pronta-entrega), além de diversos serviços como atendimento especializado, showroom específico de revestimentos e banheiro/cozinha, fábrica de tintas, condição de pagamento diferenciada (Cartão Cassol), frete expresso e retirada de produtos comprados nos canais digitais (site e televendas/WhatsApp). Tudo foi concebido para que o cliente tenha o máximo de atenção e conveniência, oferecendo uma experiência única.

O presidente da Cassol, Rodrigo Seara Cassol, destaca sempre acreditado no mercado gaúcho. “Desde a abertura da nossa flagship na Zona Norte da Capital, junto ao Porto Alegre Centerlar, o público demonstrou receptividade. São três lojas em Porto Alegre, uma em Cachoeirinha e outra em Caxias do Sul. E, nos próximos seis meses, pretendemos abrir mais quatro, uma ainda em 2022”, antecipa o executivo. Ele acrescenta a ampliação do CD de Canoas, que vai fortalecer a logística: “Temos conseguido escalar atendimento, pois já estamos entregando no mesmo dia em diversas praças. Nosso propósito é seguir conforme planejado, pois temos convicção no caminho traçado e também na representatividade do Rio Grande do Sul no cenário brasileiro de construção”.

Nos dias de inaugurações, a Cassol costuma receber o público e convidados com ações de fornecedores parceiros, distribuição de brindes e blitz das rádios locais. No , 16/07, estão programados shows gratuitos do Guri de Uruguaiana e disponibilização de brinquedos externos para as crianças, com infláveis e cama elástica, além de food trucks. Os eventos seguem todos os protocolos de segurança em virtude da Covid-19. “Como nós existimos para colaborar com as pessoas para que a casa delas seja um lar de verdade, fazemos questão de recebê-las, desde o início, proporcionando bons momentos. Queremos que se sintam acolhidas”, assegura Rodrigo Cassol.

Serviço:

Local: Cassol Centerlar

Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 7277, Querência, Viamão

Rodovia BR-116, 1920, Três Portos, Sapucaia do Sul

Data: 14/07/2022, -feira

Horário: 9h

Shows do Guri de Uruguaiana em 16/07 ( )

Sapucaia do Sul às 16h

Viamão às 19h.

