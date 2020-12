Rio Grande do Sul Caxias do Sul e Rio Grande registraram os maiores crescimentos econômicos no Rio Grande do Sul em 2018

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Porto Alegre continuou no topo do ranking gaúcho, com PIB de R$ 77,13 bilhões. (Foto: CNI/José Paulo Lacerda)

Os municípios de Caxias do Sul (Serra) e Rio Grande (Região Sul) apresentaram os maiores avanços no ranking do PIB (Produto Interno Bruto) do Rio Grande do Sul relativo em 2018. Divulgada nesta quarta-feira (16), a estatística consta em estudo da SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão) em parceria com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

De acordo com os dados mais recentes sobre a atividade econômica das cidades, a soma dos bens e serviços produzidos por Caxias do Sul chegou a R$ 24,68 bilhões, ou 5,4% do PIB gaúcho. O avanço foi de 0,24 ponto percentual na comparação com 2017 – maior ganho percentual do Estado.

Com um PIB de R$ 10,85 bilhões em 2018, Rio Grande teve um avanço de 0,19 ponto percentual em relação ao ano anterior. Trata-se do segundo maior crescimento do Estado.

No ranking das dez maiores economias do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul e Rio Grande mantiveram em 2018 os mesmos postos de 2017, segundo e quinto lugares, respectivamente.

Porto Alegre segue na liderança da lista gaúcha, com um PIB de R$ 77,13 bilhões. Mas sofreu nova queda na sua fatia de participação no total do RS, com perda de 0,45 ponto percentual, a maior entre os 497 municípios, o que a fez concentrar 16,9% do PIB do Estado.

Destaques

Com Porto Alegre na liderança, o ranking das 10 maiores economias do Estado tem na sequência Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, São Leopoldo e Triunfo.

Dentre os destaques positivos, estão a subida de São Leopoldo, que passou a figurar no Top 10 (11° em 2017 para 9° em 2018), e Santa Cruz do Sul, que ganhou quatro posições (10° em 2017 para 6° em 2018).

Já os destaques negativos abrangem Pelotas, que em 2018 saiu do ranking das 10 maiores economias do RS (de 9° em 2017 para 11° em 2018) e Triunfo, que perdeu três posições (de 7° em 2017 para 10° em 2018).

O pesquisador em economia Martinho Lazzari, do DEE (Departamento de Economia e Estatística) da Secretaria, explica que, de maneira geral, municípios mais industrializados foram beneficiados em 2018, uma vez que a indústria de transformação foi um setor que apresentou importante crescimento em relação a 2017. Ele acrescenta:

“Quanto aos municípios em que a agropecuária é relevante, os mais beneficiados foram os que produzem soja, produto que apresentou queda na produção, mas aumento expressivo dos preços no ano”.

Por segmento

Maior produtor de soja do RS, Tupanciretã assumiu a liderança no ranking de 2018 no segmento da Agropecuária do VAB (Valor Adicionado Bruto), que é o PIB menos o valor dos impostos. Com um VAB de R$ 522,19 milhões, o município movimentou 1,5% do total gerado pelo setor no Estado.

Alegrete (1,3%), Palmeira das Missões (1,2%), Cachoeira do Sul (1,2%) – líder em 2017 – e São Gabriel (1,2%) completam a lista dos cinco primeiros colocados.

“Os percentuais pequenos de participação indicam uma maior desconcentração da atividade agropecuária entre os municípios do Rio Grande do Sul”, ressalta Lazzari.

Em relação à Indústria, em 2018 Caxias do Sul voltou a ser o município com maior VAB (6,9% do total do Estado), seguido do líder de 2017, Canoas, com 6,5% do total, e Porto Alegre (6,2%).

Ao contrário da Agropecuária, no segmento de Serviços, o de maior participação no total do PIB do Rio Grande do Sul, o destaque é a alta concentração da atividade econômica em poucos municípios. Os dez mais bem posicionados no ranking, liderado por Porto Alegre, Caxias do Sul e Canoas, são responsáveis por 47,1% do VAB do segmento.

Per capita

Como tradicionalmente ocorre, a divisão do montante do PIB pela população colocou novamente Triunfo, sede do Polo Petroquímico, na primeira posição. Com um PIB per capita de R$ 304.208, o valor é pouco abaixo do registrado em 2017, mas ainda muito à frente dos seguintes no ranking, Pinhal Grande (R$ 157.011) e Muitos Capões (R$ 136.948).

Na outra ponta da lista, dos municípios com menor PIB per capita em 2018, estão Alvorada (R$ 12.914), Barra do Guarita (R$ 12.980) e Cerro Grande do Sul (R$ 13.285).

E assim como em 2017, em 2018 o Rio Grande do Sul permaneceu com quatro cidades no ranking das 100 maiores economias do país. Porto Alegre se manteve na sétima posição no país, seguida no Estado por Caxias do Sul (que pulou de 40ª para 37ª), Canoas (de 47ª para 49ª) e Gravataí (de 79ª para 89ª).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul