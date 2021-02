Brasil Ceará terá toque de recolher em todo o Estado a partir desta quinta-feira

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Fortaleza teve ruas vazias durante o auge do lockdown. (Foto: Kiko Silva/Prefeitura de Fortaleza)

O governador Camilo Santana (PT) anunciou que, a partir desta quinta-feira (18), todo o Estado vai ter um toque de recolher entre 22h e 5h, com exceção de profissionais de serviços essenciais. A medida vale até o próximo dia 28, com o objetivo de barrar o crescimento de Covid-19 no Ceará.

Confira as outras medidas anunciadas pelo governador:

– Suspensão das atividades presenciais em escolas e universidades públicas e particulares (a partir de sexta-feira);

– O comércio continua funcionando até 20h de segunda a sexta;

– Apenas serviços essenciais podem funcionar depois de 20h;

– Sábados e domingos, os restaurantes só podem funcionar até 15h;

– Sábados e domingos, todo o comércio, inclusive shoppings, só podem funcionar até 17h;

– Todos os espaços públicos do Ceará serão fechados diariamente a partir de 17h;

– Todo o serviço público (estadual e municipal) será remoto com exceção das atividades essenciais;

– Barreiras sanitárias continuam em Fortaleza (e haverá recomendação para cidades do interior nesta quinta-feira);

– Transporte intermunicipal funcionando com fiscalização reforçada.

O governador também comentou o aumento dos números de Covid-19 no Estado, comparando o mês de setembro de 2020, quando houve queda na curva. Sobre os leitos em Unidade de Tratamento Intensivo, Camilo citou que no dia 19 de setembro, o Estado tinha 49 pessoas internadas. Já no dia 18 de janeiro deste ano, o número cresceu para 226 pessoas. Por fim, no dia 17 de fevereiro, o Ceará tinha 652 pessoas em UTI por conta da Covid-19.

Sobre as pessoas nos leitos de enfermaria, Camilo citou que o Ceará tinha:

– 470 pessoas no dia 19 de setembro;

– 558 em 15 de janeiro;

– e 1026 pessoas em 17 de fevereiro.

Camilo também apresentou dados das UPAS. As unidades registraram 3.628 pessoas com suspeita de Covid em setembro; 12.509 pessoas em janeiro; e 10.909 em fevereiro.

O governador anunciou, também nas redes sociais, que participava de reunião para decidir as novas medidas.

“Estamos avaliando a situação da pandemia no estado para anunciar as medidas que constarão no próximo decreto estadual, que passa a vigorar a partir de amanhã. Até que a vacina chegue a todos, a prevenção é a única forma de frearmos esse rápido aumento de casos”, anunciou Camilo.

O número de mortes por coronavírus voltou a crescer no Ceará desde dezembro de 2020, e acelerou em janeiro deste ano. Os casos da doença também aumentaram e a maior parte dos leitos de UTI está ocupada com pacientes com a doença.

Em Fortaleza, há estoque de cerca de 10 mil doses de vacinas. A quantidade é insuficiente para imunizar o público da primeira fase prioritária do plano de vacinação.

Decreto atual

O decreto que fica em vigor no Ceará 23h59 desta quarta-feira cria barreiras que limitam a entrada e saída de veículos em Fortaleza. Apenas pessoas que viajam por motivo de saúde ou moram ou trabalham em outra cidade por seguir nas rodovias. Essa medida deve continuar.

O decreto determina também que barracas de praia podem funcionar somente até 15h. O comércio não essencial, como restaurante, podem funcionar até 20h de segunda a sexta e até 15h nos fins de semana.

O uso de máscara e o distanciamento social seguem obrigatórios em todo o Ceará.

