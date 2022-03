Tecnologia Celulares com sistema operacional Android terão alerta de bombardeio na Ucrânia

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

O sistema de alertas está sendo implementado e deve estar disponível nos próximos dias. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os usuários de smartphones Android na Ucrânia passarão a receber alertas de bombardeiro diretamente no celular. Os avisos são parte de uma parceria entre o governo do país, que sofre há semanas uma invasão pela Rússia, e o Google, que vai usar uma atualização do Android para implementar as notificações.

De acordo com a empresa, os avisos nos smartphones serão complementares às sirenes de ataque aéreo e outros alertas usados pelo governo para que seus cidadãos busquem proteção. Uma notificação será exibida sempre que um bombardeio estiver prestes a acontecer e outra virá quando o perigo passar, com um sistema que funcionará de forma combinada ao que já existe nas próprias cidades do país.

Para entrega das notificações, a localização aproximada do celular será utilizada e, como sempre, a ideia é que os cidadãos busquem abrigo antes que as bombas comecem a cair. Como em todos os alertas do Android, é possível alterar as configurações e até silenciar os avisos, que usam como base os sistemas já existentes de alertas sobre terremotos e outros desastres naturais que já estão disponíveis em diferentes países do mundo.

A ideia é usar o mecanismo de baixa latência, que já é utilizado em tais avisos, também nos alertas de bombardeio. Os avisos são feitos sempre que um avião russo é detectado e exibidos também na televisão e rádio, além de sirenes espalhadas pelas cidades da Ucrânia, que soam como indicação de perigo para que os cidadãos busquem abrigos ou se protejam dentro de suas casas caso elas sejam atacadas.

De acordo com o Google, o sistema de alertas está sendo implementado e deve estar disponível nos próximos dias para todos os usuários ucranianos do sistema operacional Android.

