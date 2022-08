Rio Grande do Sul Censo 2022 já contou quase 2,5 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Operação, iniciada em 1º de agosto, recenseou até segunda-feira, mais de 58 milhões de pessoas no país

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, nesta terça-feira (30), o primeiro balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. A operação, iniciada em 1º de agosto, recenseou, até essa segunda-feira (29), mais de 58 milhões de pessoas, sendo quase 2,5 milhões no Rio Grande do Sul, o que representa 4,28% da população. Cerca de um milhão de domicílios já foram contados, dos quais, 962 mil das respostas vieram de questionários presenciais, 2,3 mil pela internet e 1,7 mil por telefone.

A pesquisa incluiu as populações indígenas (450 mil pessoas contadas no Brasil até o momento e 4.399 no RS) e quilombolas (386 mil pessoas no país e 3.791 no RS). “Quanto aos quilombolas, mesmo sendo um levantamento parcial, já é um número inédito, pois é a primeira vez que estamos fazendo esta investigação”, explica o gerente técnico do Censo 2022, Luciano Duarte.

De acordo com ele, a pirâmide etária parcial já revela o envelhecimento da população. “Já conseguimos observar um topo mais avolumado e picos nas idades de 40 e 20 anos, conforme o esperado. Os indicadores de qualidade vêm mostrando que a informação é consistente”. Da contagem populacional nacional feita até o momento, 47,8% são homens e 52,2% mulheres, número similar no RS.

Os dados regionais, apresentados pelo coordenador operacional do Censo no RS, Luís Eduardo Puchalski, demonstraram déficit de 27% em recenseadores e 11.232 vagas ainda disponíveis no Rio Grande do Sul.

“Pessoas aprovadas em concursos estão sendo chamadas e preparadas. Mas, acredito que as coletas terminem apenas entre novembro e dezembro deste ano”, revelou. De acordo com o IBGE, há falta de pessoal para atuar em alguns locais e o órgão trabalha, no momento, com 78,8% do total nacional de vagas preenchido entre os recenseadores. O Estado com o maior déficit é o Mato Grosso, enquanto o Alagoas registra o menor índice.

