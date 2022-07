Rio Grande do Sul Chega a 40.100 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Indicador de casos apresenta estabilidade enquanto a média de óbitos aumentou. (Foto: Reprodução)

O Rio Grande do Sul alcançou o o número de 40,1 mil vítimas da doença. Na terça (5), foram registradas mais 29 mortes por covid. A taxa de mortalidade da doença foi de 352,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Entre os pouco mais de 2,5 milhões de casos de coronavírus no Estado, 1,6% dos infectados morreu por conta da doença.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram registrados mais 4.467 novos casos de coronavírus, alcançando 2.561.171 infectados desde março de 2020. Do total, 22.704 (0,9%) estavam em recuperação e 2.498.217 (97,5%) já estavam recuperados.

Na última semana, a média móvel de mortes foi de 18 óbitos diários. O indicador era de 10 mortes nas duas semanas anteriores. Os números demonstram que o Estado apresenta tendência de alta nos óbitos, com crescimento de 80%. Em relação aos casos diagnosticados, a média móvel registrada foi de 3.225 infecções diárias. Houve um aumento de 8% em comparação com a média de duas semanas atrás, que estava em 2.999 casos. A alta, no entanto, está na faixa de estabilidade.

Vacinação

O percentual de pessoas maiores de cinco anos que vivem no estado e que tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única é, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, de 85,5% – 9,24 milhões. Entretanto, como informou a SES, 697.186 pessoas estão com a segunda dose em atraso.

Já entre as pessoas maiores de 12 anos, público apto a receber a dose de reforço, cerca de 5,35 milhões já se vacinaram no RS. São 54,48% desse grupo. A SES afirma que 2.753.059 pessoas estão com essa etapa atrasada. Além disso, 1.085.811 pessoas tomaram o segundo reforço (quarta dose).

Vacinômetro

Conforme o “vacinômetro” do Ministério da Saúde, 450,7 milhões de doses de vacinas contra contra a covid-19 já foram aplicadas, sendo 177,4 milhões, primeira dose; 157,7 milhões, segunda dose, além de 95,2 milhões de doses de reforço e de 10,9 milhões da quarta dose ou segunda de reforço.

Marca nacional

O Rio Grande do Sul ocupa a quinta posição do ranking dos Estados com casos acumulados. Em primeiro lugar está São Paulo, com 5,7 milhões de casos acumulados e 171,2 mil mortes. Em seguida estão Minas Gerais (3,6 milhões de casos e 62,2 mil óbitos) e Paraná (2,6 milhões de casos e 43,8 mil óbitos).

