Senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca, pede licença do mandato

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Chico Rodrigues foi flagrado com cerca de R$ 33 mil escondidos na cueca Foto: Jane de Araújo/Agência Senado Chico Rodrigues foi flagrado com cerca de R$ 33 mil escondidos na cueca. (Foto: Jane de Araújo/Agência Senado) Foto: Jane de Araújo/Agência Senado

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) pediu, nesta terça-feira (20), afastamento do mandato por 90 dias. De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, o pedido é “irrevogável” e ele abriu mão de receber salários durante o período.

Como o afastamento é inferior a 120 dias, o suplente, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues – que é filho do senador –, não assume o mandato.

Na semana passada, Chico Rodrigues foi alvo de operação da Polícia Federal em Boa Vista, quando escondeu R$ 30 mil na cueca e entre as nádegas. A ofensiva apurava desvios de emendas parlamentares destinadas ao combate da pandemia da Covid-19 em Roraima.

No dia seguinte, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o afastamento – por 90 dias – do senador. A decisão foi encaminhada ao plenário do Senado, a quem cabe a palavra final sobre o caso.

Ainda na quinta-feira (15), Rodrigues deixou a vice-liderança do governo Bolsonaro no Senado, cargo que ocupava até quarta-feira. No texto, disse estar “confiante na Justiça” e que provará que não tem relação com ato ilícito.

