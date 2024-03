Expodireto Cotrijal China é destaque na área internacional da Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

24ª edição do evento conta com a maior delegação chinesa da história da feira. Foto: Sandro Castro/O Sul 24ª edição do evento conta com a maior delegação chinesa da história da feira. (Foto: Sandro Castro/O Sul) Foto: Sandro Castro/O Sul

A Expodireto Cotrijal, que acontece entre os dias 4 e 8 de março, em Não-Me-Toque, chega à sua 24ª edição com a presença do maior número de delegações estrangeiras de sua história. São esperados no Pavilhão Internacional representantes e expositores de pelo menos 60 localidades. Macau, na China, País Basco, na Espanha, e Serra Leoa, na África Ocidental, vão participar pela primeira vez do evento atraídos pela tecnologia agrícola disponível na feira.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) também está presente no Pavilhão Internacional, participando de assinaturas de memorandos de entendimento, seminários e acompanhamento de delegações, entre outras atividades. Com uma agenda robusta durante toda a feira, o secretário Ernani Polo falou sobre a participação da Sedec no evento. “Estamos mais um ano na Expodireto Cotrijal, desta vez ampliando nossas iniciativas no pavilhão internacional, que nesta edição terá um espaço maior e a previsão de um número recorde de países participantes. Destaco que haverá discussões sobre o tema das energias renováveis e transformação energética, fundamental para nosso futuro e uma das prioridades da gestão do governador Eduardo Leite”, disse.

“Podemos dizer com alegria que a Área Internacional da Expodireto Cotrijal tem contribuído para divulgar o Rio Grande do Sul e o agronegócio brasileiro para outros países com sucesso”, ressaltou o presidente da Cotrijal, Nei César Manica. “Isso se reflete na edição de 2024, na qual, além das delegações de países que costumam participar, também temos a presença da maior delegação chinesa da história da feira”, completou.

Com o devido destaque na Àrea Internacional, a China traz para a Expodireto Cotrijal expositores, importadores, tradings, palestrantes e membros do governo. Além disso, acontece, durante a feira, o “4º Seminário China – Brasil da cadeia de suprimentos da Agricultura, Pecuária e Alimentação”, cuja primeira edição foi realizada de forma virtual na Expodireto Cotrijal 2023.

Pecanicultura

A abertura de mercado da noz pecan para a China é um dos tópicos que atrai o país à feira, já que o RS é responsável por 70% da produção brasileira. Atualmente, o estado gaúcho entrega 3 milhões de toneladas e tem condições de dobrar este número, excedente que não pode ser absorvido pelo país, mas pode ser exportado para a China, principal importador mundial do produto.

Sustentabilidade e segurança alimentar

Nos eventos realizados no Pavilhão Internacional, temáticas como sustentabilidade e segurança alimentar são centrais. Segundo a organização do espaço, debates sobre geração de energia com plantas eólicas e solares, produção de hidrogênio verde, transição energética do carvão mineral, produção de biodiesel e etanol são assuntos cada vez mais solicitados pelas comunidades internacionais.

O setor internacional da feira sedia, também, o evento Food Security as Defense too (no português, Segurança Alimentar também como defesa), levando em conta que muitos estrangeiros procuram no evento alternativas para aumentar a produção de alimentos em seus países.

Ainda dentro das atividades desenvolvidas no pavilhão, está uma série de debates promovida pelo auditório International Point, com palestrantes do Brasil e do exterior, e encontros entre entidades que discutem os acontecimentos do agronegócio no mundo.

Jardim das nações

Além da programação robusta, o espaço do Pavilhão Internacional também tem outra novidade. Nesta edição da feira foi criado o “Garden das Nações”, que, como a palavra em inglês indica, é um jardim que convida visitantes estrangeiros e empresas brasileiras a construírem parcerias e realizarem reuniões de negócio enquanto em contato com a natureza.

