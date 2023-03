Mundo China define meta de crescimento de 5% para 2023 e orçamento militar de US$ 224 bilhões

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Expectativa é reviver economia do país após um ano de crescimento morno por conta da pandemia Foto: Reprodução Expectativa é reviver economia do país após um ano de crescimento morno por conta da pandemia (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A China estabeleceu uma meta oficial de crescimento econômico de “cerca de 5%” para 2023, enquanto busca reviver sua economia após um ano de crescimento morno devido às medidas pandêmicas.

O novo número foi divulgado no domingo (26), com a abertura da reunião anual do NPC (Congresso Nacional do Povo), a legislatura do carimbo do país, em um relatório de trabalho do governo.

A reunião do NPC em Pequim é um importante evento político anual que ocorre paralelamente a uma reunião do principal órgão consultivo político da China, com os eventos conhecidos como Duas Sessões.

O valor da meta do PIB é um dos elementos mais observados do processo, em particular este ano, quando a China emerge de sua política economicamente desgastante de Covid zero.

A China também divulgou seu orçamento militar anual para 2023, que aumentará 7,2%, para cerca de 1,55 trilhão de yuans (US$ 224 bilhões), de acordo com um projeto de relatório orçamentário divulgado com a abertura do NPC.

O PIB da China cresceu apenas 3% em 2022, falhando amplamente a meta oficial de “cerca de 5,5%”, principalmente devido às restrições prolongadas da Covid. Foi a segunda taxa de crescimento anual mais baixa desde 1976, atrás apenas de 2020 – quando os surtos iniciais de Covid quase paralisaram a economia.

Em dezembro, depois que o Partido Comunista encerrou sua política de Covid zero, uma onda massiva de infecções varreu o país, lançando cadeias de suprimentos e fábricas no caos. Mas as interrupções começaram a desaparecer em janeiro, e a recuperação econômica acelerou no mês passado.

Dados oficiais divulgados na quarta-feira (1°) mostraram que as fábricas da China tiveram seu melhor mês em quase 11 anos em fevereiro, ressaltando a rapidez com que a atividade econômica se recuperou após o fim da onda de saída do Covid. Os setores de serviços e construção também tiveram seu melhor desempenho em dois anos.

Desde então, a Moody’s Investors Service elevou sua previsão de crescimento na China para 5% em 2023 e 2024, acima dos 4% anteriores, citando uma recuperação mais forte do que o esperado no curto prazo.

Os analistas previam um caminho difícil de recuperação para a China em meio aos ventos contrários globais, o que também pode ter se refletido na meta conservadora de 2023 anunciada no domingo.

A economia global enfraquecerá ainda mais este ano, com o aumento das taxas de juros e a guerra da Rússia na Ucrânia continuando a pesar sobre a atividade, estimou o Fundo Monetário Internacional em janeiro. O crescimento global provavelmente diminuirá de 3,4% em 2022 para 2,9% em 2023.

A China deve divulgar seus dados de importação e exportação para os dois primeiros meses deste ano na terça-feira, o que fornecerá um vislumbre da demanda pelo comércio global.

Durante o congresso, a nova equipe econômica do Partido Comunista, incluindo vários ministros e chefes financeiros, será apresentada. O substituto do primeiro-ministro Li será nomeado formalmente durante a reunião, que costuma durar pelo menos uma semana.

A nova equipe enfrentará a difícil tarefa de reviver a economia chinesa à medida que enfrenta uma série crescente de desafios, incluindo consumo lento, aumento do desemprego, uma desaceleração histórica no mercado imobiliário e crescente tensão com os Estados Unidos sobre as sanções tecnológicas.

Este é o primeiro Duas Sessões desde que o líder chinês Xi Jinping garantiu um terceiro mandato que quebrou as normas no topo da hierarquia do Partido Comunista Chinês em outubro.

Xi deve entrar em seu terceiro mandato como presidente, um título amplamente cerimonial, durante o congresso, que também estabelecerá prioridades para o próximo ano e aprovará as principais nomeações de liderança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/china-define-meta-de-crescimento-de-5-para-2023-e-orcamento-militar-de-us-224-bilhoes/

China define meta de crescimento de 5% para 2023 e orçamento militar de US$ 224 bilhões