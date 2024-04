Ciência Cientistas criam por acidente camundongo com seis patas e sem órgãos genitais

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

À esquerda, um embrião típico de camundongo. À direita, o embrião modificado, com seis patas e órgãos para fora do abdômem. (Foto: Anastasiia Lozovska et al/Nature Communications)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma equipe de cientistas do Instituto Gulbenkian de Ciência, em Portugal, criou um animal digno de filme de ficção científica: um camundongo com seis patas, sendo seus dois membros extras localizados onde deveriam estar seus órgãos genitais.

Essa não é a única característica fora do comum desse estranho roedor, já que vários de seus órgãos internos, como seu intestino, projetam-se para fora do abdômen. Criado acidentalmente após modificações genéticas, o animal foi descrito em um artigo científico publicado no último dia 20 de março na revista Nature Communications.

Os cientistas apontam que a estranha criatura pode revelar informações importantes sobre a Tgfbr1, uma proteína receptora que é particularmente importante no desenvolvimento embrionário. Inicialmente, os cientistas estavam estudando o papel dessa proteína na formação do embrião de camundongos.

Formação da medula

Os cientistas inativaram o gene da proteína Tgfbr1 na metade do desenvolvimento dos embriões de roedores para observar como isso afetava a formação da medula espinhal dos animais. Para a surpresa da equipe, uma das cobaias desenvolveu membros extras onde deveria haver órgãos genitais. “Não escolhi o projeto, o projeto me escolheu”, diz o biólogo Moisés Mallo, líder da pesquisa, segundo a revista Nature.

O acontecimento inesperado mostrou que a proteína Tgfbr 1 ajuda a determinar se as estruturas embrionárias irão se desenvolver como genitália ou patas. Além disso, a molécula altera a forma como o material genético se duplica.

A inativação do gene da proteína Tgfbr 1 levou a uma alteração na atividade de outros genes, assim resultando na modificação observada. Agora, os pesquisadores querem estabelecer se essa proteína e estruturas similares podem influenciar a organização do DNA em outros sistemas, como no câncer metastático.

Os pesquisadores também estão investigando se o mecanismo está envolvido no desenvolvimento do hemipênis reptiliano, curioso órgão genital duplo que, em cobras, também se desenvolve a partir de estruturas primárias no lugar dos membros. As informações são da revista Galileu.

https://www.osul.com.br/cientistas-criam-por-acidente-camundongo-com-seis-patas-e-sem-orgaos-genitais/

2024-04-03