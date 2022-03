Tecnologia Cinco aparelhos perfeitos para quem tem pouco tempo

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Tomada inteligente da Ekaza pode ser controlada via aplicativo, Alexa ou Google Assistente. (Foto: Divulgação)

Hoje em dia é possível controlar diversos dispositivos domésticos de forma remota, seja pelo celular ou por assistentes com comando de voz. A tecnologia acaba se tornando uma mão na roda para quem tem pouco tempo para manter em dia a organização da casa. Talvez você até já conheça o robô aspirador, mas muitos outros equipamentos contam com funções inteligentes.

Confira, a seguir, cinco tipos de dispositivos smart para simplificar a vida durante a correria do dia a dia.

1. Robô aspirador

Manter a casa limpa é um desafio para quem não tem tempo durante a rotina. Por isso, um robô aspirador pode ser um grande aliado. O aparelho varre, aspira e passa pano na casa de forma autônoma, a partir de certas configurações muitas vezes realizadas por meio de um aplicativo. Alguns modelos, inclusive, conseguem retornar à base automaticamente para recarregar a bateria e até limpar o compartimento de pó. Ou seja: você nem precisa estar em casa para que ela fique limpa.

No Brasil, existem diversos modelos de robôs aspiradores à venda. É preciso ficar atento, pois os modelos mais simples não possuem conectividade – ou seja, não é possível administrá-los a partir de aplicativos ou a distância.

Para quem deseja um dispositivo com a possibilidade de gerenciamento remoto, uma opção é o WAP Robot WConnect. Ele possui base automática de carregamento, conectividade Wi-Fi, aplicativo dedicado e compatibilidade com a Alexa e o Google Assistente, custando R$ 2.169. Já o recém-lançado Samsung Jet Bot+ possui as mesmas funções, além de limpeza automática do compartimento de pó. O modelo da fabricante coreana é vendido por R$ 7.599 no Brasil.

2. Lâmpada smart

A lâmpada smart apresenta diversos benefícios para aqueles que têm uma rotina atarefada. Por exemplo, caso o usuário se esqueça de apagar as luzes de casa ao sair, é possível desligá-las remotamente, via aplicativo, sem a necessidade de voltar à residência. Além disso, não é preciso parar totalmente o que está fazendo para ligá-las: bastam alguns toques no celular ou poucas palavras para a assistente virtual e as lâmpadas se acendem. Os interruptores inteligentes também possuem os mesmos benefícios.

Um grande diferencial das lâmpadas inteligentes é na hora de acordar. É possível configurá-las como um despertador, que ilumina gradualmente o ambiente quando o momento de levantar se aproxima. Assim, ela se torna mais uma aliada para que o usuário não perca a hora do compromisso.

O modelo mais vendido na Amazon é o Elgin Smart Color, por R$ 57. Ele possui 10 W de potência, conectividade Wi-Fi, possibilidade de mudar a cor e a intensidade da luz e compatibilidade com Alexa e Google Assistente. Entre os interruptores inteligentes, o modelo EKNH-T107-1P da Ekaza é uma opção, com conectividade Wi-Fi, Bluetooth, radiofrequência e compatibilidade com Alexa e Google Assistente, por R$ 119.

3. Tomada smart

Um dos modelos mais populares no Brasil é a tomada inteligente da Ekaza. Ela possui conectividade Wi-Fi, suporta corrente de até 16 A e tem compatibilidade com Alexa e Google Assistente, custando R$ 78.

4. Alimentador de pet smart

Para quem tem animais de estimação e fica muito tempo fora de casa no dia a dia, não é uma boa ideia servir muita ração para alimentá-los. Os pets podem passar mal caso comam tudo de uma vez ou, até mesmo, ficar sem comida em grande parte do dia por já terem consumido tudo antes da hora.

Uma solução é um alimentador de pet smart. O dispositivo é responsável por disponibilizar para o animal certa quantidade de comida em um horário definido pelo usuário, por meio do smartphone. Também é possível acioná-lo remotamente a qualquer momento a partir do aplicativo ou de assistentes virtuais.

Um exemplo é o HIPETCOM, da Geonav. Ele possui capacidade de 4 L de ração, conectividade Wi-Fi e compatibilidade com a Alexa e o Google Assistente, custando R$ 493. Alguns modelos ainda contam com uma câmera embutida, para que o usuário possa monitorar os pets, mesmo de longe. É o caso do Ekaza Nutri Alimentador que, além da câmera, possui capacidade de 3,7 L, conectividade Wi-Fi e compatibilidade com a Alexa e o Google Assistente. O modelo custa R$ 754.

5. Máquina de lavar smart

Começar a lavar a roupa na hora em que chega do trabalho, muitas vezes, é inviável para aqueles que só estão em casa no fim da noite. Colocar as peças para bater antes de sair de casa e deixá-las molhadas na máquina o dia todo também não é uma boa opção.

Por isso, uma alternativa são as máquinas de lavar inteligentes. Esses dispositivos permitem ao usuário programar a lavagem, – assim, a máquina poderá começar a trabalhar mesmo que a pessoa não esteja em casa. Basta deixá-la preparada e definir para que a roupa seja lavada pouco antes de chegar do trabalho. O gerenciamento é feito por meio do smartphone.

No Brasil, as principais marcas de eletrodomésticos já comercializam modelos inteligentes de máquinas de lavar. A Electrolux, por exemplo, fabrica a LWI13, modelo com conectividade Wi-Fi e capacidade de 13kg, que pode ser encontrada a R$ 2.224 na Amazon. Para quem busca um modelo inverter, com design mais moderno e opção de secagem, a Samsung WD6000 pode ser uma opção. Com conectividade Wi-Fi, painel digital e capacidade de 11 kg para lavagem e 7 kg para secagem, o modelo pode ser encontrado por preços a partir de R$ 4.499.

