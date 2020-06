Cinema Cinemas da Califórnia reabrem já nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Cena do filme “Tenet”, de Christopher Nolan, que poderá manter sua data original de estreia com a reabertura das salas da Califórnia. (Foto: Divulgação)

Os cinemas da Califórnia (Estados Unidos) poderão reabrir as portas a partir desta sexta-feira (12). Documento emitido na segunda-feira (8) pelo governo do Estado autoriza donos de cinemas a voltar ao trabalho, desde que seguindo rigorosamente uma série de medidas de segurança. De acordo com o documento, a que a revista “Hollywood Reporter” teve acesso, as salas só poderão funcionar com 25% de sua capacidade – ou no máximo 100 espectadores, o que for menor. Todos os cinemas do país estão fechados desde 20 de março por causa da pandemia do novo coronavírus.

Com as medidas, a Warner Bros. ainda poderá lançar sua grande aposta para a temporada, o filme “Tenet”, dirigido por Christopher Nolan (“Batman: O Cavaleiro das Traveas”, “A origem” e Dunkirk”), na data originalmente prevista para a estreia: 17 de julho. Os cinemas estão fechados em todo o país desde 20 de março por causa da pandemia de coronavírus.

Se tudo correr bem com a retomada das salas, fontes disseram à “Hollywood Reporter” que as regras de ocupação poderão começar a ser relaxadas após cerca de duas semanas, dando aos expositores tempo para ampliar o número de assentos e facilitar o acesso a tempo de “Tenet”.

A região de Los Angeles é o maior mercado de filmes dos Estados Unidos. O segundo maior é Nova York, mas não se sabe ainda quando o estado abrirá suas salas. Além da previsão de apenas 25% do público, o documento do estado da Califórnia prevê que os espectadores mantenham um metro e meio de distância uns dos outros e usem máscaras. Também é recomendado, entre outras medidas, que os donos das salas adotem capas de assento descartáveis ou laváveis, mantenham as portas abertas nos períodos de maior circulação de pessoas e limitem o número de clientes que usam o banheiro de uma só vez, além de reconfigurar seus estacionamentos.

Nova Zelândia

A capital da Nova Zelândia ganhou um ânimo extra na semana passada, com a chegada do diretor de Hollywood James Cameron e sua equipe ao país para filmar a sequência muito aguardada do épico de ficção científica “Avatar”.

O filme faz parte de um punhado de produções que estão começando na Nova Zelândia agora que a nação começa a reabrir depois de conter o novo coronavírus, e o país espera que a indústria cinematográfica dê um impulso à sua economia abalada.

As fronteiras neozelandesas continuam fechadas para estrangeiros, mas o governo deu uma permissão especial para os 55 membros da equipe que trabalha na continuação de “Avatar” chegarem em um voo fretado.

“Certamente, o fato de podermos começar mais cedo do que alguns países é ótimo, embora seja angustiante ver que a pandemia ainda é um desafio tão grande em todo o mundo”, disse Annabelle Sheehan, executiva-chefe da Comissão de Cinema da Nova Zelândia.

As montanhas, prados e florestas do país, que ganharam notoriedade na trilogia “Senhor dos Anéis”, atraíram várias grandes produções cinematográficas nos últimos anos. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

