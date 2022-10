Acontece Clube Soroptimista comemora 65 anos e arrecada recursos para que mulheres voltem a estudar

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Nova diretoria tem Iracema Gabardo à frente da instituição. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Clube Soroptimista de Porto Alegre, braço da organização internacional dedicada à capacitação de meninas e mulheres, comemorou seus 65 anos em um jantar beneficente nesta sexta-feira (21), na sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs).

Na ocasião, também foi empossada a nova diretoria da instituição, encabeçada por Iracema Gabardo, que foi reconduzida ao cargo de presidente. Toda a arrecadação do evento, batizado de “Jantar da Primavera”, será destinado aos programas da entidade, que incluem orientação vocacional, combate à violência doméstica e o subsídio de cursos profissionalizantes.

“O Clube Soroptimista está engajado no auxílio às mulheres de baixa renda, provedoras de famílias, incentivando que elas voltem a estudar e retomem seu crescimento pessoal e profissional”, explica Iracema.

Mais informações e formas de ajudar em https://soroptimistbrasil.org.br/.

