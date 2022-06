Política Collor anuncia pré-candidatura ao governo de Alagoas e diz ter o apoio de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Governador do Estado de 1987 a 1989, Collor busca dividir palanque com presidente; PL não confirma apoio ao pré-candidato Foto: Agência Senado (Foto: Agência Senado) Foto: Agência Senado

O ex-presidente da República Fernando Collor (PTB) anunciou sua pré-candidatura ao governo de Alagoas nesta terça-feira (14). Em vídeo publicado em suas redes sociais, o senador afirmou que tem “o apoio de Jair Bolsonaro”.

“Minha pré-candidatura nasceu com apoio de Jair Bolsonaro, que é o presidente do Auxílio Brasil, do auxílio pandemia, do Vale Gás, do programa Casa Verde e Amarela, da transposição do Rio São Francisco, do apoio ao agro e da agricultura familiar”, afirmou Collor.

Na peça em que faz o anúncio, o Senador declara apoio a pautas defendidas por Bolsonaro, como “o respeito a Deus, à pátria, à família, às cores da bandeira e à liberdade”.

Fernando Collor foi o primeiro governador de Alagoas pós-redemocratização, entre 1987 e 1989. Em 2002 e 2010, tentou voltar a comandar o governo estadual, mas acabou derrotado em ambos os pleitos.

O pré-candidato é senador desde 2007. Eleito Presidente da República em 1989, renunciou ao cargo em 1992, após ser alvo de um processo de impeachment. Em resposta, o PL, partido de Bolsonaro, diz que não há confirmação oficial de que a sigla apoiará a pré-candidatura de Collor em Alagoas.

